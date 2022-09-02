топ-лист салонов красоты и студий Казани

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» - это федеральная сеть студий заботы о теле, которая есть в более чем 30 городах России.



Нет сомнений, что каждый человек любит заботиться о своём теле, отдыхать и наполняться силами.



За что клиенты любят Рельсы-рельсы?

⁃ Качественный массаж лица и тела от квалифицированных мастеров;

⁃ Спа-процедуры на любой вкус;

⁃ Парные спа-сеансы в расслабляющей атмосфере — здесь отдыхают и пары, и подруги, и даже семьи;

⁃ Проводят незабываемые спа-девичники;

⁃ Есть эксклюзивная арома-сауна, сделанная индивидуально под заказ;

⁃ Классные подарочные сертификаты и абонементы, которые помогут порадовать близкого человека!

⁃ 5.0 — средняя оценка в 2GIS, где более 100 отзывов;

⁃ Сервис высочайшего уровня - здесь заботятся, чтобы вы не думали ни о чем, администраторы и мастера внимательны и тактичны;

⁃ Никаких одноразовых материалов - только хлопковые простыни, махровые полотенца и мягкие тапочки.



Для тех, кто ещё здесь не был, дарят скидочный сертификат на 500 рублей на первое посещение студии, чтобы вы могли убедиться во всём сами ❤