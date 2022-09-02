топ-лист салонов красоты и студий Казани

→ Удаление неодимовым лазером тату и перманентного макияжа.
Требуются девочки и мальчики для пополнения портфолио.
Оплата только за расходники 400 рублей.
→ При покупке 3 процедуры LPG вакуумного массажа, в ПОДАРОК Липолазер!!
→ Мезотерапия, биоревитализация и липолитики, препараты по закупочной цене!
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→ Процедура Светодиодная LED маска и Гликолиевый пилинг,
При покупке пяти процедур RF Лифтинга лица. Одна процедура 700 р.
Консультации косметолога БЕСПЛАТНО!!
Преимущества удаления тату лазером:
Скульптурно-буккальный массаж дает возможность быстро и тщательно проработать мышцы лица, стимулируя их к лифтингу.
Показания:
Чистка лица – это косметологическая процедура, которую проводят для очистки дермы от кожаного сала, грязи и отмерших клеток. Грамотный выбор эффективного метода способен устранить избыток продукции от «престарелых» желез. Косметическая чистка помогает нормализовать обменные процессы и вернуть коже здоровье.
Показания:
Показания к мезотерапии лица:
Мезотерапия помогает решить такие проблемы, как ломкость и сухость волос и кожи головы, повышенная сальность, тусклость, сечение кончиков.
В результате проведённых процедур мезотерапии кожи головы рост волос возобновляется, улучшается структура и внешний вид волос, нормализуется работа сальных желез, исчезает перхоть.
Глубокое очищение и омоложение кожи с помощью сверхэффективного лазера и специальной карбоновой нанопыли.
Задача Хиджама-терапии – освободить организм от застоявшейся, «старой» крови, активизировать ее обновление, дать возможность свежей крови усилить приток к очагам патологии, снять клинические проявления заболевания, стимулировать иммунитет.
Польза Хиджама-терапии:
Данная процедура предназначена на лечение гипертонии, печени, желудка и поджелудочной железы. На ногах банки при боли в коленях. На шее банки банки при гипертонии, мигрени, боли в голове, головокружение.
Показания вакуумного массажа:
→ 35% на первое посещение
→ Популярный комплекс ноги полностью+глубокое бикини за 3500₽ вместо 4900₽
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