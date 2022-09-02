топ-лист салонов красоты и студий Казани
Что для вас важнее – безупречный сервис, роскошный интерьер, дорогие и качественные материалы, комфортабельные залы или самые инновационные трендовые услуги? А зачем чем-то жертвовать, если в Казани есть салоны красоты и студии, которые предлагают своим гостям все вышеперечисленные опции?

Редакция ProKazan.ru собрала топ-лист лучших столичных локаций, где вы сможете проявить заботу о себе и стать в тысячу раз красивее и счастливее.
Куда ты хочешь пойти?
МАССАЖ И УХОД ЗА ТЕЛОМ
«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» - это федеральная сеть студий заботы о теле, которая есть в более чем 30 городах России.

Нет сомнений, что каждый человек любит заботиться о своём теле, отдыхать и наполняться силами.

За что клиенты любят Рельсы-рельсы?
⁃ Качественный массаж лица и тела от квалифицированных мастеров;
⁃ Спа-процедуры на любой вкус;
⁃ Парные спа-сеансы в расслабляющей атмосфере — здесь отдыхают и пары, и подруги, и даже семьи;
⁃ Проводят незабываемые спа-девичники;
⁃ Есть эксклюзивная арома-сауна, сделанная индивидуально под заказ;
⁃ Классные подарочные сертификаты и абонементы, которые помогут порадовать близкого человека!
⁃ 5.0 — средняя оценка в 2GIS, где более 100 отзывов;
⁃ Сервис высочайшего уровня - здесь заботятся, чтобы вы не думали ни о чем, администраторы и мастера внимательны и тактичны;
⁃ Никаких одноразовых материалов - только хлопковые простыни, махровые полотенца и мягкие тапочки.

Для тех, кто ещё здесь не был, дарят скидочный сертификат на 500 рублей на первое посещение студии, чтобы вы могли убедиться во всём сами ❤
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ул. Четаева, д. 4
СПА-САЛОНЫ
Лучший подарок это здоровье! Подари себе и любимым здоровье — подарочный сертификат на любую сумму или программу в оздоровительный «СПА-Центр»! Точно понравится!

«СПА-Центр» — санаторий рядом с домом. 10 лет с Вами.

Эффективные СПА-программы и процедуры, разработанные совместно с Министерством здравоохранения России.
  • 10 видов обёртываний.
  • 10 видов скрабирований.
  • Ручной подводный массаж.
  • Кедровые фитобочки.
  • Грязевое обёртывание суставов.
  • Аппаратная и эстетическая косметология.
  • Спа-массаж (классический, восстановительный, массаж стоп, рук, шеи, головы, лимфодренажный, медовый, баночный, антицеллюлитный, детский, массаж лица).
  • Спа-уход за лицом.
  • Спа-уход за руками.
  • 106 видов варений.
  • 20 видов урбеча.
  • 25 видов фитосборов.
  • 20 видов мёда.
  • Сакская грязь.
  • Профессиональная 100% натуральная косметика.
  • Горная продукция: варенье и мёд.
Подарочные сертификаты с доставкой.

Будем рады видеть вас здоровыми и счастливыми.
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ул. Чистопольская 85
Центр красоты и спа «Brilliants» – это полный выбор современных процедур по уходу за телом и волосами. Вы позабудете о своих проблемах, окунувшись в атмосферу заботы и комфорта.

К вашим услугам:
→ Современное оборудование
→ Уютные кабинеты
→ Внимательные мастера, которые работают до последнего клиента.

Здесь работают творческие, по-настоящему преданные своему делу мастера – стилисты, косметологи и специалисты ногтевого сервиса. Они хорошо видят и понимают клиента, его проблемы и пожелания, и с радостью делятся своими советами, помогая найти лучшее решение.

В работе используют передовые подходы и методы. Ассортимент не стоит на месте, в нем регулярно появляются инновационные услуги и методы ухода. Для уходовых процедур используется продукция известных и проверенных салонных брендов. Это позволяет быть уверенными в результатах и безопасности работы.

Здесь не устают создавать красоту для вас, своих милых клиенток!
ул. Степана Халутрина, д. 11/10
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СТУДИИ КРАСОТЫ
В студии красоты ProfCosmo созданы все условия для возможности воспользоваться качественными услугами и сервисом.

Покидая ее, каждый клиент чувствует уверенность, в том, что его мечты, сбылись. Этому способствует труд команды высококвалифицированных профессионалов, обладающих инновационными идеями и личными творческими наработками.

ProfCosmo оказывает широкий спектр различных услуг в области:
→ Косметология
→ Маникюр
→ Уход за волосами
→ И много других процедур, ставших популярными трендами индустрии красоты
ул. Мусина, д. 1
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Lashstilist.pobeda — это спокойное место, где тебя встретят с улыбкой и окунут в мягкое кресло для наращивания ресниц.
Это многолетний опыт мастеров, высокое качество материалов, доброжелательная и лёгкая атмосфера.

Команда подчеркнёт твою женственность и поднимет уверенность в себе. Вы выйдете от сюда с ровными и аккуратными бровями, с выразительным чарующим взглядом.

Студия Lashstilist предлагает следующие услуги:
→ Наращивание ресниц на креслах реклайнерах
→ Перманент губ
→ Татуаж губ/ бровей
→ Нанонапыление, микроблендинг бровей
→ Укладка бровей
→ Коррекция, окрашивание сложных бровей
→ Окрашивание бровей хной, краской
→ Ламинирование, окрашивание ресниц
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При наращивании ресниц — окрашивание и коррекция бровей В ПОДАРОК
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ул. Лево-Булачная, 50
Бренд BABOR пришёл из Германии и с 1956 года завоевал сердца миллионов девушек. Сейчас Институты Красоты BABOR можно найти во многих городах мира. В Казани Институт красоты BABOR открылся в декабре прошлого года.

Здесь представлены направления:
▫️ эстетическая косметология
▫️ инъекционная косметология
▫️ массажи и SPA
▫️ маникюр и педикюр
▫️ услуги парикмахеров-стилистов
▫️ перманентный макияж
▫️ визаж

BABOR — синоним косметики нового поколения. Формулы направленного действия объединяют максимальную эффективность с гипоаллергенностью.

Кастомизированный уход, современные аппаратные методики и массажные техники обеспечивают видимые результаты, объединённые с максимальным комфортом.
Diamond Style - один из самых больших и уютных комплексов в Казани. Здесь представлены все виды СПА-услуг для гостей, используя самые прогрессивные решения для красоты, молодости и здоровья.
Здесь вы найдете все, чтобы укрепить здоровье, восстановить душевные силы, скорректировать фигуру и подчеркнуть красоту.

Оказывают широкий спектр услуг на основании медицинской лицензии:
→ косметология,
→ SPA,
→ массаж,
→ флебология,

Расслабляйтесь и обретите гармонию тела и души!
ул. Баумана, д. 82
→ эндокринология,
→ лечение волос,
→ IPL-эпиляция,
→ лаборатория.
СКИДКА 30% на все SPA-услуги по промокоду КАЗАНЬСПА
Первичная консультация врача-косметолога - 300 р.
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My Soul - команда профессионалов, которая вкладывает душу в свою работу.
Приоритет салона это проведение качественной процедуры при самых комфортных условиях.

Основные направления:
• Маникюр/педикюр, можно совмещать в 4-руки.
• Окрашивания любой сложности, уходовые процедуры для волос, мужские/женские/детские стрижки.
• Оформление бровей, ламинирование ресниц.
ул. Баки Урманче, д. 10
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СКИДКА 15% на первое посещение (до 10 декабря)
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Салон красоты BeautyDom имеет широкий спектр услуг.
Более 6000 гостей довольны атмосферой и сервисом салона. Здесь вас ждет атмосфера семьи,дружбы, заботы и любви.

Сэкономят твое время на услуге в 4, 6 и даже 8 рук, тем самым подарив вам пару лишних часов для воплощения других мечт!

Сервис высокого качества , приветливые администраторы, VIP-комната, все это встретит вас в уютном пространстве.

Все услуги ПОД КЛЮЧ в одном салоне:
Маникюр/ педикюр
→ Уход за волосами
→ BARBER,детский парикмахер
→ Наращивание ресниц, архитектура бровей
→ Массаж
→ Косметология (увеличат губы без уколов)
→ Депиляция
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При окрашивании волос — стрижка В ПОДАРОК
Снятие и дизайн любой сложности В ПОДАРОК
Пижамная вечеринка - СКИДКА 10%
ул. Родины, 24а
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Клиника инновационной косметологии СКИНМЕД — основной профиль омоложение лица с помощью новейших аппаратов.
Первая и единственная клиника в РТ, где представлено 2 аппарата для СМАС-лифтинга лица: Ulthera(США) и Ulche (Южная Корея)
Сертификат Халяль.

С применением новейших технологий, специалисты корректируют:
→ признаки старения кожи;
→ проявления дряблости на лице и теле;
→ потерю упругости кожного покрова;
→ образование морщин на коже лица, шеи, на руках, в зоне носогубных складок;
→ брыли — следствие ослабления тонуса кожи и жировой клетчатки в области средней части лица;
→ кисетные и мимические морщины;
→ заломы между бровей, тусклый цвет лица

Самые популярные процедуры:
1. Альтера-терапия (аппаратный СМАС-лифтинг лица-подтяжка лица без уколов за 1 процедуру)
2. Лазерное омоложение на "холодном" лазере (удаление пигментных пятен, сужение пор, здоровый сияющий цвет лица за 1 процедуру)
3. Удаление татуажа и тату на пикосекундном лазере Picocare
4. Разглаживание морщин
5. Лечение акне
При записи по промокоду "Казань" дарят:
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-20% на СМАС-лифтинг
-15% на лазерное омоложение "холодным лазером"
Гузель 8 лет назад создала свое уютное пространство красоты "Studio Aruslanova". Прием ведет сертифицированный косметолог-эстетист со стажем частной практики 8+ лет, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. В работе применяют современные инновационные методики ухода за лицом и телом.

Чем вам могут помочь?
→ Массаж лица (буккальный, общий)
→ Карбоновый пилинг
→ Вакуумный массаж
→ Хиджама-терапия
→ Мезотерапия, биоревитализация, липолитики
→ Косметическая чистка лица
→ Удаление тату лазером

Здесь используют естественные способы восстановления и сохранения вашей молодости и уникальности. Забудьте про инвазивные процедуры! Только массажи и уходы! С нетерпением ждут Вас.
Будьте молоды и здоровы! Приходите на массаж!
studio_aruslanova
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АКЦИИ СТУДИИ
УХОД, СТРИЖКА И ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
"Площадка" — это стрижки и сервис уровня барбершопа, а цены — как в обычной парикмахерской. Здесь стригут за 30 минут и скромные 800 рублей. А пока стрижётесь — можно посмотреть спортивную трансляцию.

"Площадка" для мужчин, которым дорого время и деньги. Забежал, постригся, убежал по делам. Работают быстро, а значит принимают больше клиентов и не загибают цены.

Кофе? Можете налить сами или вас угостят — здесь вкусный фильтр, а не растворимый.
Обламывает крутиться перед зеркалом? На раз-два научат приводить стрижку в порядок за минуту.
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СКИДКА на первую стрижку
Гагарина, 28
Рихарда Зорге, 37
Рауиса Гареева, 107
Восстание, 89
Даурская, 25
Вишневского, 3
﻿Бондаренко, 25
Chop-Chop — первая в России и крупнейшая международная сеть мужских парикмахерских. В 2013 году, когда о барбершопах в Казани ещё ничего не знали, в пяти минутах от Кремля открылось первое отделение.

За несколько лет стрижка в Chop-Chop стала хорошей привычкой для самых разных людей, от студентов до гастролирующих артистов, знаменитых спортсменов и членов списка Forbes. Chop-Chop для нас не просто конвейер качественных стрижек или место отличного сервиса, это прежде всего люди.

Работаем для вас каждый день без праздников и выходных, чтобы вы могли не только постричься и оформить бороду, но и выпить вкусный кофе и поговорить обо всем.
Мы просто стрижем мужчин — но делаем это лучше всех.
ул. Профсоюзная, 1
СКИДКА 20% в день рождения
Отец и сын — СКИДКА 10% на совместный визит
СКИДКА 10% на комплексы услуг
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ЭПИЛЯЦИЯ ТЕЛА
За 2,5 года работы завоевали сердца более 3000 клиенток и даже клиентов.

Диодный лазер последнего поколения позволяет быстро и безболезненно избавиться от нежелательных волос и обрести гладкость. Сертифицированные мастера лазерной эпиляции и внимательные администраторы обеспечивают высокий уровень сервиса.
Четыре уютные студии с удобным месторасположением и бесплатными парковками для наших гостей.

Лучший сервис в городе. В качестве угощения мы подаем зерновой свежемолотый кофе с фирменными эклерами.
После процедуры вы можете расслабиться и выпить бокал вина.
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Скидка 35% на первое посещение
Популярный комплекс ноги полностью+глубокое бикини за 3500₽ вместо 4900₽
Чистопольская, 9а
Петербургская, 74
Рихарда Зорге, 100
Максимова, 40
УХОД ЗА НОГТЯМИ
Ухоженный красивый маникюр - такой же атрибут невербальной коммуникации, как стильная одежда, дорогие украшения и аксессуары.

В Mellera Nails есть огромная палитра цветов - от пастельных и сдержанных, до самых смелых и акцентных! Здесь вы точно найдёте «свой» вариант!

Студия предоставляет услуги маникюра:
-Качественные и сертифицированные материалы
-Опытный мастер
-Стерилизация инструментов по правилам СанПИН, одноразовые материалы

Подумай о своём маникюре уже сегодня!
ул. 2-я Юго-Западная, д. 3а, офис 302
Рядом с ТЦ "Тандем"
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WHATSAPP
Маникюр с покрытием 999р + снятие покрытия бесплатно
My Soul - команда профессионалов, которая вкладывает душу в свою работу.
Приоритет салона это проведение качественной процедуры при самых комфортных условиях.

Основные направления:
• Маникюр/педикюр, можно совмещать в 4-руки.
• Окрашивания любой сложности, уходовые процедуры для волос, мужские/женские/детские стрижки.
• Оформление бровей, ламинирование ресниц.
ул. Баки Урманче, д. 10
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СКИДКА 10% на первое посещение
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Редакция PROKAZAN.RU желает вам блистать и впечатлять!