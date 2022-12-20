Попробуйте это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой
Золотая осень пролетела незаметно, а зима уже тут-как-тут. Если вы не хотите впадать в сезонную депрессию, редакция ProKazan.ru составила зимний ВишЛист. Уверены, он поможет сделать эту зиму насыщенной и приятной!

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Проведите фотосессию в студии inLight Казань.

Здесь предлагают:
- 2 новогодние локации
- 1 детскую локацию с оригинальной мебелью
- 1 нейтральную локацию для бизнес и портретной съемки
- минималистичные интерьерные решения
- детали и элементы декора, которые дополнят ваш образ

Запечатлите себя в образе, о котором всегда мечтали, порадуйте себя любимую достойным стильным портретом, успейте уловить бурю быстро сменяющихся эмоций на лицах детей.

Ждем вас в фотостудии @inlight_kzn!
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Крутовская, 26Б
Здесь вы сможете осуществить свою мечту, и сделать Новый год еще счастливее с качественной и красивой татуировкой! Внимание! Не для всех! Только для любителей нательных рисунков (18+)

Татуировка для студии - это отдельный вид искусства, в нем нужно не только уметь водить иглой по коже, но и формировать свой почерк и развивать художественный вкус.

Услуги, которые вы можете получить:
→ татуировка на «чистой» коже (без шрамов и старых татуировок)
→ разработка уникального эскиза
→ помощь в выборе идеи и места нанесения
→ перекрытие шрамов
→ перекрытие старых татуировок
ул. Карла Маркса, д. 5
Elena Tattoo
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ до 27.12.22
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Компания "FunRide" существует с 2012 года и продолжает свою активную деятельность каждый сезон! Каждый год развиваются, улучшают сервис, открывают новые пункты проката и двигаются только вперёд. Они работают для того, чтобы спорт стал доступен каждому из Вас!

В ассортименте проката: горные лыжи и сноуборды, беговые лыжи, коньки, сноутьюбы / велосипеды, самокаты, лонгборды, электросамокаты и многое другое! Каждый найдет для себя то, что нравится больше всего, а опытные специалисты помогут подобрать нужное снаряжение и дадут профессиональные советы по эксплуатации.

СЕТЬ ПРОКАТОВ FUNRIDE - ЭТО:
→ Большой выбор
→ Отличный сервис
→ Удобное расположение
→ Собственная мастерская
Адреса компании →
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Представляем вашему вниманию в Казани "Шоу Литейка" - ювелирные мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению украшений из олова.

В уютной мастерской в центре города вы сможете почувствовать свою причастность к истории и насладиться ручным трудом, отдохнуть от забот во время творчества. Юмор и интересные истории из средневековья от наших мастеров не оставят вас равнодушными и гарантированно поднимут вам настроение!

Здесь проводят:
· Индивидуальные и групповые мастер-классы
· Семейные и детские мастер-классы (от 3х лет)
· Свидания
· Дни рождения детские и взрослые
· Выездные мастер-классы на ваши мероприятия по Казани и Татарстану

В мастерской можно приобрести сертификаты как в электронном виде, так и в бумажном – на свидания, индивидуальные или семейные мастер-классы. Идеальный подарок – это эмоции, подарите их своим близким с нашей мастерской!
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК при посещении мастер-класса или свидания в нашей мастерской, акция до 30.03.22
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При праздновании дня рождения у нас в мастерской + 1 изделие имениннику В ПОДАРОК!
ул Туфана Миннулина 14/56
Редакция ProKazan.ru желает вам хорошего отдыха!