Компания "FunRide" существует с 2012 года и продолжает свою активную деятельность каждый сезон! Каждый год развиваются, улучшают сервис, открывают новые пункты проката и двигаются только вперёд. Они работают для того, чтобы спорт стал доступен каждому из Вас!
В ассортименте проката: горные лыжи и сноуборды, беговые лыжи, коньки, сноутьюбы / велосипеды, самокаты, лонгборды, электросамокаты и многое другое! Каждый найдет для себя то, что нравится больше всего, а опытные специалисты помогут подобрать нужное снаряжение и дадут профессиональные советы по эксплуатации.
СЕТЬ ПРОКАТОВ FUNRIDE - ЭТО:
→ Большой выбор
→ Отличный сервис
→ Удобное расположение
→ Собственная мастерская