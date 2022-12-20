Представляем вашему вниманию в Казани "Шоу Литейка" - ювелирные мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению украшений из олова.



В уютной мастерской в центре города вы сможете почувствовать свою причастность к истории и насладиться ручным трудом, отдохнуть от забот во время творчества. Юмор и интересные истории из средневековья от наших мастеров не оставят вас равнодушными и гарантированно поднимут вам настроение!



Здесь проводят:

· Индивидуальные и групповые мастер-классы

· Семейные и детские мастер-классы (от 3х лет)

· Свидания

· Дни рождения детские и взрослые

· Выездные мастер-классы на ваши мероприятия по Казани и Татарстану



В мастерской можно приобрести сертификаты как в электронном виде, так и в бумажном – на свидания, индивидуальные или семейные мастер-классы. Идеальный подарок – это эмоции, подарите их своим близким с нашей мастерской!