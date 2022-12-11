ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ
- 30 минут в подарок на первое посещение
При покупке от 30 минут и более, дополнительные 30 совершенно бесплатно. Действует в будни с 11:00 до 16:00
- 20 % скидка на день рождения
Бронируйте игру на дату, за 3 дня до Дня Рождения, в сам День Рождения или 3 дня после.
- GIRL'S DAY
Каждый понедельник, в течении всего дня, час игры для девочек 500 руб
- СЕМЕЙНАЯ СРЕДА
Каждую среду 10% скидка на игру для родителей с детьми
Робототехника 4-15 лет
(Lego Education, Microbit, Arduino, Raspberry Pi)
4200, вместо 4500
Программирование 9-15 лет
(Создание игр на Unity, Python, 3-анимация Blender,разработка сайтов)
3300, вместо 3500
Шахматы и олимпиадная математика 5-12 лет
2500, вместо 3000
Для новых клиентов пробное занятие со скидкой в -50%
Программа МажорПати 3 часа:
✅аниматор на все время праздника
✅Вау-квиз
✅тематический квест
✅дискотека Just Dance
✅интерактивные игры на 5м проекциях
✅мастер класс на выбор
✅шар сюрприз
✅Неоновые старты
✅Лазерное шоу
✅Неоновое парящее шоу
✅чайная зона на большую компанию
Также можно записаться на разовое посещение, детский билет 350-500 руб, взрослый 150-200 за час. Вас ждут более 20 интерактивных игр на 5 м стенах, лазерный лабиринт, кинетическая песочница, тир и много других активностей.
Экскурсия в сыроделие для детей (Пицца 4 сыра в подарок)
«Экскурсия в сыроделие» в кулинарной студии MOLOKO, от производителя крафтовых сыров Минлебай.
➖Комната хранения сыров,
➖знакомство с новыми видами сыра,
➖Мастер-класс по сырной косичке,
➖эксперименты с сырами и дегустация,
➖развлечения для детей.
«Экскурсия в сыроделие» проходит в 2х форматах:
- для организованных групп (школьные классы),
- Открытая встреча «Взрослый +ребёнок» по специальной цене
Сырное казино для детей
Сырно, вкусно, азартно
Дети дегустирует сыр вместе с сырным сомелье через игру, узнают интересные факты о сыре, как он готовится, про работу сыровара и про разнообразие сыров
в подарок: мастер-класс по сырной косичке
День Рождения в сыроварне
Мастер-класс по сырной косичке, делаем также конфету «Рафаэлло», квест для детей, экскурсия в сыроделие
В подарок - игра в сырное казино