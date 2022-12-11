10 мест для отдыха с детьми в 2022 - 2023 году
Разыскивая варианты, куда пойти с ребенком в Казани во время каникул, праздников или на выходных родители хотят, чтобы день прошел интересно и с максимальной пользой. Казань дарит неограниченные возможности для развития и развлечения детей. Но о каких местах вы забыли или не знали до этого момента? Редакция ProKazan.ru составила актуальную подборку на конец 2022 - 2023-й год!

Поехали!
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WowLand — это незабываемые дни рождения, выпускные и другие праздники.

Мероприятия проходят по системе всё включено, то есть под Вас арендуется весь парк, никого чужих не будет, только ваши дети и любое количество взрослых. Аниматор входит в стоимость на всю продолжительность праздника, также в праздник для детей входит квест на всех наших интерактивных локациях, мастер класс на выбор, дискотека Just Dance, Сильвер шоу. Еще в программу включены отдельно отведённая зона для банкета, кулер с горячей и холодной водой. У программ разная продолжительность: 3 часа, 2,5 и 2 часа.

Приглашаем вас провести незабываемые часы интерактивного веселья, а так же отметить предстоящие Дни Рождения, Выпускные и много другое
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Мавлютова, 17Е к1
Кулинарная студия «Moloko» в городе Казань.

Здесь вы сможете отметить:
• Экскурсия в сыроделие для школьников
• Детский день рождения
• День рождения для взрослых
• Корпоратив
• Девичник
• Бизнес-завтраки
• Тренинги

Дружная команда придумала и создала место, где собираются люди, увлеченные приготовлением вкусных блюд, отмечают важные мероприятия и дни рождения любых возрастов.

Кроме того, в студии под руководством ШЕФ повара можно научиться изготавливать сыр, жарить мясо и наслаждаться уютной атмосферой.
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ул. Зинина, 9/23
Встречай КАЗАНЬ!
Впервые в городе Уникальная выставка
→ ЖИВЫЕ ПАУКИ ГИГАНТЫ
→ ПАУКИ разных видов, и расцветки, от самых маленьких до самых больших

✓ с 5 ноября по 1 февраля
✓ ЦУМ (ул.Московская 2 (2 этаж))

Цена билета: детский - 250
взрослый - 300

Время работы: с 10:00 до 20:00
Розыгрыш 50 билетов на выставку до 31.12.22
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ул. Московская, 2 (2 этаж)
Аэротруба в Казани — самый популярный спортивный аттракцион. Это симулятор свободного падения. Вы словно прыгнули с парашютом. Только в аэротрубе не нужна специальная подготовка и это абсолютно безопасно.

Полёт в аэротрубе — источник радости и хорошего настроения на долгое время.

Приходите и убедитесь в этом сами!
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ул. Техническая, д. 23И
Клуб виртуальной реальности CITYZEN.
80+ игр от 7 лет (1-8 чел.):
→ рисование,
→ аттракционы и квесты,
→ бродилки, спорт, стрелялки, полеты, майнкрафт и др.

Обновленное оборудование: не давит на лицо, можно играть в очках или линзах, не вызывает усталости глаз.
Тепло встретили более 8 тыс. маленьких Гостей.

Услуги:
→ детские дни рождения,
→ аренда VR,
→ выездные мероприятия,
→ сертификаты и абонементы.
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ул. Чистопольская, д. 75
Хотите, чтобы ваш малыш был здоров и полноценно развивался? Вам к нам в "Карасики"!

Специализированный бассейн для детей от 1 мес. до 7 лет. Лучшие тренеры, которые также являются аквареабилитологами. Знают все о правильном развитии вашего ребенка. Работаем от мед. центра “Добрые руки”.

Все удобства: сауна, детская зона, раздельные раздевалки и т.д
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ул. Матросова, д. 4
EvVa VR — арена виртуальной реальности с самой большой площадью полного погружения в России - 500 квадратных метров!
Площадь всей арены — 1000 квадратных метров.
Предоставляется полный спектр услуг - от проведения сеансов командных игр до полной организации детских дней рождения и корпоративных мероприятий.

Чем вы отличаетесь от обычных клубов виртуальной реальности?
Фишка арены EvVa VR - разработанные Казанской студией игры полного погружения, в которых за время сеанса можно получить максимальную гамму эмоций, свободное перемещение на огромной арене в 500m2.

Стрелялка, приключения, квест, страх высоты и красоты космоса в одной сюжетной линии? Запросто!
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ул. Техническая, д. 23а
Зимний городской лагерь по робототехнике Технокласс в Казани с 4 по 8 января. Городской IT-лагерь, в котором ребят ждут занятия робототехникой на современных конструкторах Lego, рисование 3D-ручкой, игры и квесты на свежем воздухе, тематические и увлекательные мастер-классы.

Насыщенная программа не оставит времени для скуки и гаджетов. Лагерь подойдет и для ребят, которые никогда не занимались робототехникой.

Зимой 2023 г. для детей подготовлена тематическая смена "Агентство техно-магии". Ребята станут шпионами агентства, следящего за тем, что магия не использовалась в преступных целях. И перед Новым годом случается страшное! Кто-то похищает короля. Все силы будут брошены на то, чтобы раскрыть ужасное преступление.
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Для новых клиентов пробное занятие со СКИДКОЙ 50%
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ул. Лаврентьева, д. 9
ул. Салиха Батыева, д. 17
Семейный парк активного отдыха "Tiki Viki" — крытый парк развлечений в самом центре Казани, расположенный по адресу ул.Петербургская,д.9 в ТЦ Республика!

Идеальное место для отдыха всей семьей — в парке расположено более 30 аттракционов по цене одного билета, есть уютный ресторан домашней кухни, представлены развлечения для всех возрастов!

Появилась крутая новинка — интерактивная площадка Magic Room,которая входит в стоимость входного билета!
Бесплатный вход взрослым, детям до года, действуют скидки и льготы именинникам, многодетным семьям.

Tiki Viki радует насыщенной программой бесплатных развлечений для всех гостей парка все зимние праздничные дни: анимационные программы, выступления Деда Мороза и Снегурочки, выходы ростовых кукол, квесты и многое другое!

Так же в Tiki Viki можно отметить День рождения под ключ — здесь расположены красочные банкетные залы, аренда которых предоставляется совершенно бесплатно при заказе праздника, можно заказать анимационные программы, шоу-программы, мастер-классы, аквагрим, украшение шарами, торт - подробности можно узнать по ☎️+7(843)202-20-55
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АКЦИИ →
ул.Петербургская,д.9 в ТЦ Республика
Уютно, как дома.

«Домми» — это уютное, светлое пространство, в котором комфортно и детям, и взрослым.

В игровой используется скандинавский стиль — хюгге. Понятие «хюгге» означает чувство уюта, комфорта, благополучия и счастья. Стиль «хюгге» в интерьере предполагает естественные пастельные оттенки, простоту, лаконичность и небольшие яркие акценты.

1. Светлое, стильное пространство прекрасно подойдёт под любую тематику праздника и возраст ребенка.
2. Спокойные тона положительно влияют на нервную систему.
3. Небольшие яркие акценты стимулируют творческие способности, улучшают настроение.
4. Высокие потолки, большое количества света помогут сделать самые красивые кадры с праздника. ПЛЮС фотографу не нужно дополнительное оборудование, кроме вспышки, чтобы сделать хорошие снимки.

Студия наполнена заботой, уютом и радостью. Здесь счастливы делиться с вами атмосферой близости дорогих людей, детского счастья и чувством дома.
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ПРАЗДНИК ОТ 1200 руб. в час
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ул. Маршала Чуйкова, 63А
Редакция PROKAZAN.RU желает вам хорошего отдыха!
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