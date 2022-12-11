WowLand — это незабываемые дни рождения, выпускные и другие праздники.



Мероприятия проходят по системе всё включено, то есть под Вас арендуется весь парк, никого чужих не будет, только ваши дети и любое количество взрослых. Аниматор входит в стоимость на всю продолжительность праздника, также в праздник для детей входит квест на всех наших интерактивных локациях, мастер класс на выбор, дискотека Just Dance, Сильвер шоу. Еще в программу включены отдельно отведённая зона для банкета, кулер с горячей и холодной водой. У программ разная продолжительность: 3 часа, 2,5 и 2 часа.



Приглашаем вас провести незабываемые часы интерактивного веселья, а так же отметить предстоящие Дни Рождения, Выпускные и много другое