Соколова Анна Васильевна - дипломированный практикующий психолог, телесно- ориентированный психотерапевт. Оказывает психологическое сопровождение и помощь в сложных жизненных ситуациях. ⁣



Поможет вам:⠀

● При разводе, расставании, утрате близкого человека.⁣⁣⠀

● Когда нужно наладить, сохранить отношения с близкими (супруги, партнеры, родственники) и улучшить качество отношений.⁣⁣⠀

● Когда понимаешь, что потерял себя и не понимаешь куда двигаться дальше.⁣⁣⠀

● С вопросами личных границ и самооценки. ⁣⁣⠀

● Когда хочешь научиться выделять главное в своей жизни и уверенно идти к целям.

● Когда есть зажатость и скованность в теле⁣⁣⠀

● Когда хочется обсудить личное, но никому не доверяешь.⁣⁣⠀

● Когда жизнь потеряла свои краски и ничего не радует.

● Когда есть проблемы в отношениях с детьми (родителями).⠀