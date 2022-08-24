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Редакция Prokazan.ru собрала в одном месте самых опытных, чутких профессиональных психологов, астрологов, нумерологов и тарологов.
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Психологи
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Психологи
Юлия Котова - учитель Кундалини йоги, тета практик, психолог, мастер огненного массажа.

● Поможет решить проблемы в отношениях с родителями, детьми и противоположным полом.
● Работает с темой денег и реализацией.
● Прорабатывает страхи, низкую самооценку и неуверенность в себе.

Проводит консультации в удобном вам формате (очно/онлайн)
Психолог
Юлия Котова
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Лия Шагабутдинова - президент ассоциации профессионалов в области практической психологии и развития личности; практикующий психолог. Работает с женщинами 18+.
Поможет:
● Найти настоящую себя
● Выстроить новые отношения с окружающими
● Разобраться в конфликтах с партнёром

Научит:
● Видеть истинные мотивы людей
● Слышать своё тело (психосоматика)

Избавит от:
● Неуверенности в себе
● Обидчивости
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Психолог
Лия Шагабутдинова
Соколова Анна Васильевна - дипломированный практикующий психолог, телесно- ориентированный психотерапевт. Оказывает психологическое сопровождение и помощь в сложных жизненных ситуациях. ⁣

Поможет вам:
● При разводе, расставании, утрате близкого человека.⁣⁣⠀
● Когда нужно наладить, сохранить отношения с близкими (супруги, партнеры, родственники) и улучшить качество отношений.⁣⁣⠀
● Когда понимаешь, что потерял себя и не понимаешь куда двигаться дальше.⁣⁣⠀
● С вопросами личных границ и самооценки. ⁣⁣⠀
● Когда хочешь научиться выделять главное в своей жизни и уверенно идти к целям.
● Когда есть зажатость и скованность в теле⁣⁣⠀
● Когда хочется обсудить личное, но никому не доверяешь.⁣⁣⠀
● Когда жизнь потеряла свои краски и ничего не радует.
● Когда есть проблемы в отношениях с детьми (родителями).⠀
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Психолог
Анна Соколова
Мечтаешь о счастливой жизни? Положительные изменения уже после 1-ой встречи.
Александра Аринкина - специалист в области отношений. 20 лет в психологии и более 3750 счастливых клиентов.
Александра научит вас жить легко и счастливо. Подскажет, как улучшить личные качества во благо экологичных отношений. Эти знания останутся с вами на всю жизнь и будут улучшать её также, как когда-то повлияли на нее.
Александра поможет вам в следующих ситуациях:
- Конфликты в семье и на работе
- Отсутствие близких отношений
- Недоверие, ревность, измена
- Отсутствие взаимопонимания и уважения
- Эмоциональное напряжение
- Проблемы между родителями и детьми
- Страхи и комплексы
Психолог
Александра Аринкина
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Михаил Нос - практикующий психолог. В первую очередь, он знакомится с вами и вашей проблемой в ходе беседы за чашкой чая.
Его цель — сделать вас счастливее и успешнее сегодня, опираясь на те ресурсы, которые уже у вас есть. А также заложить фундамент для развития необходимых для ваших жизненных задач психологических навыков.
Он поможет решить проблемы:
● проблемы в общении;
● проблемы у детей дошкольного возраста и подростков;
● тревога и бессонница;
● постоянная неуверенность в себе;
● фобии, панические атаки;
● прокрастинация;
● депрессии, хроническая усталость;
● семейные проблемы.
Психолог
Михаил Нос
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Первая консультация 1 999₽
Астрологи, нумерологи, тарологи
﻿Юлия Сергеева - таролог, парапсихолог, экстрасенс.
Является основателем Школы магии и волшебства, владелицей эзотерического магазина ЭзоТерра в центре Казани.

⧫ Консультирует на картах Таро - диагностика и прогноз.
⧫ Создаёт амулеты и волшебные свечи на любой запрос.
⧫ Обучает основам Таро и деревенской магии.
⧫ Проводит мастер-классы и встречи.
⧫ Прорабатывает и корректирует ситуации, используя психологические или эзотерические методы.

Девиз Юлии - "Экологичный подход в эзотерической работе: не навреди себе и другим".
Таролог, парапсихолог
Юлия Сергеева
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И пусть они станут твоим проводником в новую жизнь!
*по мнению редакции ProKazan.ru
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