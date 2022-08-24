Лия Шагабутдинова - президент ассоциации профессионалов в области практической психологии и развития личности; практикующий психолог. Работает с женщинами 18+. Поможет: ● Найти настоящую себя ● Выстроить новые отношения с окружающими ● Разобраться в конфликтах с партнёром
Научит: ● Видеть истинные мотивы людей ● Слышать своё тело (психосоматика)
Соколова Анна Васильевна - дипломированный практикующий психолог, телесно- ориентированный психотерапевт. Оказывает психологическое сопровождение и помощь в сложных жизненных ситуациях.
Поможет вам:⠀ ● При разводе, расставании, утрате близкого человека.⠀ ● Когда нужно наладить, сохранить отношения с близкими (супруги, партнеры, родственники) и улучшить качество отношений.⠀ ● Когда понимаешь, что потерял себя и не понимаешь куда двигаться дальше.⠀ ● С вопросами личных границ и самооценки. ⠀ ● Когда хочешь научиться выделять главное в своей жизни и уверенно идти к целям. ● Когда есть зажатость и скованность в теле⠀ ● Когда хочется обсудить личное, но никому не доверяешь.⠀ ● Когда жизнь потеряла свои краски и ничего не радует. ● Когда есть проблемы в отношениях с детьми (родителями).⠀
Мечтаешь о счастливой жизни? Положительные изменения уже после 1-ой встречи. Александра Аринкина - специалист в области отношений. 20 лет в психологии и более 3750 счастливых клиентов. Александра научит вас жить легко и счастливо. Подскажет, как улучшить личные качества во благо экологичных отношений. Эти знания останутся с вами на всю жизнь и будут улучшать её также, как когда-то повлияли на нее. Александра поможет вам в следующих ситуациях: - Конфликты в семье и на работе - Отсутствие близких отношений - Недоверие, ревность, измена - Отсутствие взаимопонимания и уважения - Эмоциональное напряжение - Проблемы между родителями и детьми - Страхи и комплексы
Михаил Нос - практикующий психолог. В первую очередь, он знакомится с вами и вашей проблемой в ходе беседы за чашкой чая. Его цель — сделать вас счастливее и успешнее сегодня, опираясь на те ресурсы, которые уже у вас есть. А также заложить фундамент для развития необходимых для ваших жизненных задач психологических навыков. Он поможет решить проблемы: ● проблемы в общении; ● проблемы у детей дошкольного возраста и подростков; ● тревога и бессонница; ● постоянная неуверенность в себе; ● фобии, панические атаки; ● прокрастинация; ● депрессии, хроническая усталость; ● семейные проблемы.
Юлия Сергеева - таролог, парапсихолог, экстрасенс. Является основателем Школы магии и волшебства, владелицей эзотерического магазина ЭзоТерра в центре Казани.
⧫ Консультирует на картах Таро - диагностика и прогноз. ⧫ Создаёт амулеты и волшебные свечи на любой запрос. ⧫ Обучает основам Таро и деревенской магии. ⧫ Проводит мастер-классы и встречи. ⧫ Прорабатывает и корректирует ситуации, используя психологические или эзотерические методы.
Девиз Юлии - "Экологичный подход в эзотерической работе: не навреди себе и другим".