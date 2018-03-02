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Перед плей-офф казанский «Ак Барс» представил новую форму

Перед плей-офф казанский «Ак Барс» представил новую форму
16+
Фото: кадр видео ХК «Ак Барс»
Опубликовано видео, посвященное обновленной форме хоккейной команды

Хоккейная команда из Казани «Ак Барс» представил обновленную форму перед началом плей-офф Континентальной лиги. Видеоролик с новыми знаками отличия на одежде опубликован в твиттере хоккейного клуба.

Отметим, что воскресенье и понедельник, 4-го и 5-го марта, казанский «Ак Барс» проведет два первых поединка серии плей-офф 1/4 финала Конференции «Восток». Начало матчей в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 17:00 и 19:00 часов, соответственно. В первом раунде казанцы сыграют с хабаровским «Амуром».

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 15:23
Тэги: ХК Ак Барс
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Комментарии

Горожанин03 марта 2018, 15:41
Ну чё. Красавцы, куле. А теперь уж извольте красивой игрой радовать своих болельщиков!
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Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 15:47
Неплохая форма, особенно белая, гостевая...
2
3
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Изя Шлангбаум03 марта 2018, 17:26
Как касманафты,пришельцы с космаса.
2
2
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Горожанин03 марта 2018, 18:03
Бараны а знаите сколько она стоит
2
3
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Горожанин03 марта 2018, 23:00
О_о! Так это же лысый и мистер Кочерга!
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