«Ак Барс» в овертайме проиграл СКА

Сегодня казанский «Ак Барс» дома в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл СКА (Санкт-Петербург). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:3 в пользу гостей.

Счет в игре открыли гости. В самом начале периода шайбу в ворота казанцев забросил Вадим Шипачев. Уже во втором периоде СКА удвоил преимущество. Шайбу на свой счет записал Сергей Плотников. Но через несколько минут хоккеисты «Ак Барса» сумели отыграться. Отличились Владимир Ткачев и Антон Ландер.

В основное время хоккеисты больше шайб не забили, а в овертайме победную шайбу забросил Патрик Херсли.

Таким образом, после этой игры команда «Ак Барса» продолжает лидировать в Восточной конференции. В активе казанцев 73 очка.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 декабря. Казанцы на своей площадке примут «Локомотив».