«Ак Барс» на своем льду обыграл минское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев

Сегодня, 4 декабря, казанский «Ак Барс» на своем льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл минское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.

Уже в самом начале матча счет в игре открыли хоккеисты «Ак Барса». Шайбу на свой счет записал Иржи Секач. А через 17 минут казанцы удвоили преимущество, шайбу забил Станислав Галиев.

Во втором периоде «Ак Барсу» удалось удержать преимущество. Шайбу забросил Антон Ландер (3:0). Однако в третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу.

Таким образом, встреча завершилась со счетом 3:1. После этой игры «Ак Барс» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. У казанцев 72 очка в активе.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома 6 декабря. Казанцы на своей площадке примут СКА (Санкт-Петербург). Начало в 19.00 по московскому времени.