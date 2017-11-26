«Ак Барс» в гостях выиграл у ХК «Сочи»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев

Сегодня, 27 ноября, казанский «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл ХК «Сочи». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.

Счет в игре открыли хозяева. Шайбу в ворота казанцев забросил Евгений Лапенков. Во втором же периоде «Ак Барс» сумел сравнять счет. Шайбами в составе казанской команды отметились Роб Клинкхаммер, Василий Токранов и Александр Свитов. Кстати, для Свитова это 100-я шайба в карьере.

Таким образом, «Ак Барс» после этой игры продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. У казанцев 69 очков в активе.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома 29 ноября. Казанцы на своей площадке примут «Салават Юлаев» (УФА).