Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом»

Встреча завершилась со счетом 0:0

Сегодня, 18 ноября, казанский «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме преимущество было на стороне казанцев. Однако футболисты «Рубина» так и не смогли реализовать несколько хороших моментов. После перерыва подопечные Курбана Бердыева продолжили атаковать ворота соперника, но голов зрители так и не увидели.

Желая хоть как-то освежить игру, Бердыев выпустил на поле Максима Лестьенна и Сердара Азмуна. Но оживления в атаке так и не произошло.

Таким образом, «Рубин» после этой игры с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.