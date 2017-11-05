«Ак Барс» на своем льду проиграл «Торпедо»

Встреча завершилась со счетом 1:2

Сегодня казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду проиграл «Торпедо» (Нижегородская область). Встреча завершилась со счетом 1:2.

Гости открыли счет на 22-й минуте встречи. Шайбу на свой счет записал Евгений Мозер. А через семь минут «Торпедо» удвоило свое преимущество. Гол забил Иван Захарчук.

Через некоторое время казанцы сумели отыграть одну шайбу, но сравнять счет так и не удалось.

Следующий матч подопечные Зинэтулы Билялетдинова проведут 13 ноября. «Ак Барс» на выезде сыграет против минского «Динамо». Начало в 19.30 по московскому времени.