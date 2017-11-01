Бердыев: Вижу прогресс в «Рубине» с начала сезона‍

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев сегодня в ходе тренировки команды на базе в Соцгороде ответил на вопросы журналистов, заявив, что видит прогресс в игре команды.

– Был ли анализ ошибок прошедшей игры? Что нужно сделать, чтобы не допустить подобное?

– В который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча, – сказал Бердыев.

– В матче против «Уфы» сыграл Рубен Рочина. Как оцените его?

– В целом, неплохо, за исключением тех моментов, где из простого делал сложное, и были неоправданные потери.

– В каком состоянии Джанаев?

– К этому матчу он готовится. В той игре мы не рискнули, но сейчас он готовится.

– Ощущалась его нехватка?

– Нет, я бы не сказал.

– Свежесть «Рубина» по сравнению с «Зенитом» будет сказываться?

– Да нет, это все сказки для бедных. Клубы, которые играют в этом режиме, функционально специально готовятся. Там достаточно сильный резерв, поэтому ротация обязательно будет. Там еще неизвестно, кто сильнее.

– В целом, видите прогресс своего «Рубина» по сравнению с тем, что было в начале сезона?

– Самое сложное – это менталитет поменять. Здесь есть прогресс, а это самое важное. Сейчас я уже вижу этот прогресс, по отношению к делу. Надеемся, все будет хорошо.

– Можно немного подробнее об этом?

– Ну это долгая тема, отдельная. Нет-нет. Это отдельный вопрос, который очень большой и в двух словах не скажешь.