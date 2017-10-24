Сегодня «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов»

Сегодня, 25 октября, казанский «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов» (Самара) в матче 1/8 финала Кубка России, передает пресс-служба казанского клуба.

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с 41-летним Игорем Федотовым из Москвы.

Отметим, что «Рубин» и «Крылья Советов» в российской истории сыграли 26 матчей, 14 из них завершились победой «Рубина».

Встреча начнется на «Казань Арене» в 19.00. В прямом эфире игру покажут каналы «ТНВ-Татарстан» и «Наш футбол».

В связи с этим МВД по РТ просит болельщиков заблаговременно прибыть на матч. Безопасность на матче обеспечат более 360 полицейских и 180 сотрудников Росгвардии.

Напомним, на прошлой игре казанцы сыграли вничью с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:0.