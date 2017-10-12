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«Ак Барс» в проигранном матче «Локомотиву» впервые в этом сезоне пропустил 6 шайб

"Ак Барс" в проигранном матче "Локомотиву" впервые в этом сезоне пропустил 6 шайб
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Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанский клуб впервые в этом сезоне пропустил 6 шайб.

В составе "Ак Барса" отличились Андрей Марков (39-я минута), Михаил Глухов (48). За "Локомотив" шайбы забросили Даниил Апальков (7), Александр Полунин (22), Егор Коршков (29, 31), Дмитрий Лугин (50), Якуб Накладал (54).

"Ак Барс после этого матча по прежнему лидирует в Восточной конференции (41).

В следующем матче 15 октября "Ак Барс" сыграет в гостях с петербургским СКА.

Н. Вильданов, 13.10.2017, 22:33

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