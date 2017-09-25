СМИ: В Чечне студенты пожаловались на принудительное посещение матча «Рубин» - «Ахмат»

В Чечне студенты местных вузов пожаловались на то, что их заставили побывать на матче "Ахмата" (бывший «Терек) и "Рубина" под угрозой отчисления. Об этом пишут “Кавказ.Реалии” и “Кавказский узел”.

- Нас предупредили, что к семи часам вечера надо быть на стадионе имени Билимханова. Причем это касалось и тех, кто живет в Грозном, и тех, кто приезжает учиться из районов и сел. Тем, кто не придет, грозили не допустить к экзаменам, а то и отчислить”, – рассказал один из студентов.

Во время матча студентам напомнили, что необходимо кричать "Ахмат", а не "Терек".

Напомним, сам матч закончился победой "Ахмата" со счетом 1:0, мяч в свои ворота забил полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Для казанской команды это поражение стало третьим подряд в чемпионате страны.