«Ак Барс» после победы над «Слованом» вышел на первое место на Востоке

Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" на выезде победил братиславский "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) в пользу казанцев. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Джастин Азеведо (6-я и 44-я минуты), Михаил Глухов (25), Иржи Секач (31, 51) и Дмитрий Архипов (43). У "Слована" отличились Юрай Микуш (19), Симон Депре (25) и Радек Смоленяк (46).

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Слованом» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Обе команды играли интересно. Хоккей получился зрелищный. Были забиты красивые шайбы. Я доволен результатом игры, — передает слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

"Ак Барс" в следующем матче 22 сентября сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".