«Ак Барс» дома проиграл «Спартаку»

Хоккеисты московского "Спартака" в овертайме обыграли казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая во вторник в Казани, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу "красно-белых".

У "Ак Барса" отличились Антон Глинкин (23-я минута), Джастин Азеведо (27-я), Альберт Яруллин (56-я). Голы у москвичей забили Райан Стоа (4-я минута), Бен Максвелл (32-я и 36-я) и Вилле Лаюнен (65-я).

Следующий матч "Ак Барс" проведет 14 сентября в Казани против "Северстали" из Череповца.