Мутко: матч 10 октября между Россией и Ираном в Казани протестирует стадион перед ЧМ

Матч между сборными России и Ирана, который состоится в Казани, еще раз позволит протестировать "Казань-Арену" перед чемпионатом мира 2018 года, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

- О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая - с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион ("Казань-Арена") и город (Казань). Соперники – очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на чемпионате мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру, - цитирует "Р-Спорт" слова Мутко.

В пятницу РФС объявил, что сборная России в октябре проведет контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном. Оба соперника российской сборной уже вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Встреча с Ираном пройдет на "Казань-Арене" 10 октября. С южнокорейцами команда Станислава Черчесова встретится 7 октября на московской "Арене ЦСКА".