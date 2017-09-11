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Мутко: матч 10 октября между Россией и Ираном в Казани протестирует стадион перед ЧМ

Мутко: матч 10 октября между Россией и Ираном в Казани протестирует стадион перед ЧМ
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Фото: wikimedia.org

Матч между сборными России и Ирана, который состоится в Казани, еще раз позволит протестировать "Казань-Арену" перед чемпионатом мира 2018 года, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

- О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая - с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион ("Казань-Арена") и город (Казань). Соперники – очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на чемпионате мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру, - цитирует "Р-Спорт" слова Мутко.

 В пятницу РФС объявил, что сборная России в октябре проведет контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном. Оба соперника российской сборной уже вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Встреча с Ираном пройдет на "Казань-Арене" 10 октября. С южнокорейцами команда Станислава Черчесова встретится 7 октября на московской "Арене ЦСКА".

Н. Вильданов, 12.09.2017, 16:28
Тэги: Чемпионат мира по футболу
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Комментарии

Горожанин12 сентября 2017, 17:08
Билеты опять будут заоблачными
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