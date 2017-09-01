“Поверят Роналду или тем, кто негативит?”. Мутко об организации ЧМ и Кубка Конфедераций

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко в интервью ТАСС сообщил о проведении в Казани семинара для представителей регионов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

- В Казани на следующей неделе проведем большой семинар, в котором примут участие представители властей регионов, где пройдут матчи чемпионата мира. Нужно, чтобы все поняли, что за турнир их ждет. Пока у меня есть чувство, что еще не все люди до конца понимают, что такое чемпионат мира, что к ним в город приедут не меньше 30 тысяч иностранных болельщиков.

Также Мутко отметил, что после проведения Кубка конфедераций и положительном отзыве Криштиану Роналду уменьшилось количество негативной информации об организации Чемпионата мира.

- Безусловно определенная пропаганда будет продолжаться, но количество негатива пошло на убыль после того, как все увидели отличную организацию Кубка конфедераций, - отметил Мутко. - Криштиану Роналду приехал на турнир и написал в Instagram: "Спасибо, Казань!". И кому люди поверят — тому, кто пишет что-то негативное, сидя на работе, или Роналду и болельщикам, реально побывавшим на турнире?

Церемония старта кубка мира по футболу состоится 9 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. Символ соревнования - кубок из чистого золота весом более 6,1 кг привезут в Казань 17 мая 2018 года. Он будет установлен в специально оборудованном шатре, где на него сможет посмотреть любой желающий.