Экс-хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов может перейти в НХЛ в начале следующей недели

Дисквалифицированный за допинг экс-хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов рассказал, что в начале следующей недели станет понятно, продолжит ли он карьеру в НХЛ. Об этом сообщает "Р-Спорт".

- Разговоры о контракте ходят разные. Я бы не хотел открывать рот раньше времени. В начале следующей недели будет понятно, поеду я туда или нет. Не хотелось бы ехать в НХЛ в третье и четвертое звено, но я все понимаю и готов ко всему. Как будут видеть мою роль тренер и руководство. Главное, чтобы я приносил пользу команде. Психологически и физически к НХЛ я готов, - сообщил хоккеист.

По его словам, деньги для него сейчас не на первом месте - "важно продолжить карьеру".

Напомним, нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Длительность дисквалификации Зарипова связана с использованием гидрохлортиазида, который относится к классу диуретиков или мочегонных средств: они помогают маскировать применение допинга, быстро выводя его из организма. Наличие связки двух веществ наталкивает на вывод, что игрок знал о применении допинга и намеренно пытался избавиться от его следов.