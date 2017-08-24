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Старт сезона в Казани: первая победа «Ак Барса» и кулачный бой на льду

Старт сезона в Казани: первая победа «Ак Барса» и кулачный бой на льду
16+
Фото: www.ak-bars.ru
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев

Накануне казанский «Ак Барс» начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги с победы. Казанцы на своем льду обыграли китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли гости. На 4-ой минуте шайбу в ворота «барсов» забросил Кори Кейн. Но спустя 10 минут казанцы сумели отыграться. Шайбу на свой счет записал Владимир Ткачев.

Однако в конце периода состоялась драка между защитником казанцев Романом Абросимовым и хоккеистом  «Куньлунь Ред Стар»  Артурсом Кулдой.

Во втором же периоде гости вновь вышли вперед. Автором гола стал Алексей Поникаровский. Но через две минуты «Ак Барс» уже сравнял счет в игре. Шайбу забросил Федор Малыхин.

Под занавес игры забили только казанцы. Отличился Джастин Азеведо, записав на свой счет две шайбы.

Так, по словам главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, игра получилась интересной и зрелищной.

- Мы играли в тот хоккей, который нам нравится. Думаю, все получили удовольствие, - сказал он.

Следующий матч казанцы проведут 26 августа. «Ак Барс» на своем льду примет «Адмирал» (Владивосток). Начало в 17.00.

Люция Кашапова, 25.08.2017, 09:12
Тэги: ХК Ак Барс, Хоккей
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Комментарии

Железный Дровосек25 августа 2017, 09:34
Что у нас что у китаезов фамилии иностраные америкоские и африкоские.А где Абдулины,Закировы,Шакировы?
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