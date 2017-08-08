«Рубин» примет лидера РФПЛ - «Локомотив»: что ждать от игры

Сегодня, 9 августа, казанский «Рубин» на стадионе «Казань Арена» примет московский «Локомотив».

Отметим, что в пятом туре чемпионата России подопечные Курбана Бердыева сыграют с лидером РФПЛ. Москвичи уступают первую строчку турнирной таблицы «Зениту» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Однако эксперты от предстоящего матча не ждут открытой игры и множества голов.

- Обе команды будут ждать ошибок оппонента. А нас ждет дуэль двух опытнейших тренеров, которые прекрасно понимают сильные стороны друг друга. Игра «Рубина» может свестись к навесам в надежде на удачный отскок и умение Джонатоса играть головой. А «Локомотив», наверное, будет проводить разящие атаки, - цитируют «Известия» слова бывшего наставника казанцев и «железнодорожников» Рината Билялетдинова.

Кстати, «Локомотив» в текущем сезоне одержал четыре победы подряд, а казанцы наоборот показывают ровную игру — две победы и два поражения.

Начало матча в 20.00 по московскому времени.