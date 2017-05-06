«Рубин» на своей домашней арене обыграл «Уфу» со счетом 2-1

После этой победы в активе «Рубина» стало 35 очков

С первых минут гости предложили довольно высокий темп и прессинг по всему полю, но «Рубину» удалось взять мяч под контроль, сообщает официальный сайт клуба.

На 16-й минуте Мийо Цакташ после розыгрыша углового хорват пробил с лету, но мяч угодил в штангу. «Уфа» ответила опасным дальним ударом Ивана Облякова, а на 19-й минуте Дмитрий Стоцкий обыграл подоспевшего Серхио Санчеса и с бильярдной точностью пробил в дальний угол.

«Рубин» отыгрался через 20 минут. Рубена Рочину на входе в штрафную завалил Кэтэлин Карп – пенальти. К мячу подошел Мийо Цакташ, уже забивавший 11-метровый в прошлом сезоне в Самаре, и очень хладнокровно, в стиле Антонина Паненки, переиграл Беленова.

Второй тайм прошел при игровом преимуществе «Рубина», который уже на 53-й минуте вышел вперед. После подачи Дениса Ткачука Цакташ выпрыгнул выше всех и головой пробил мимо опрометчиво вышедшего Беленова. До встречи с «Уфой» Мийо в этом сезоне не забивал, а в дерби сразу отметился дублем!

После этой победы в активе «Рубина» стало 35 очков. По итогам тура клуб из Казани гарантировано поднимется на девятое место.

Отметим, что «Рубин» впервые этой весной одержал две победы подряд в чемпионате России. В матче прошлого тура казанцы обыграли московский «Локомотив» (1:0).

Следующую игру «Рубин» проведёт 14 мая на выезде против «Ростова».