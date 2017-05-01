Комментатор Василий Уткин о главном тренере «Рубина»: «Судьба Хавьера Грасии уже решена»

Судьба главного тренера казанского «Рубина» Хавьера Грасии уже решена. Об этом после матча с «Локомотивом» заявил известный комментатор Василий Уткин, передает «Эхо Москвы».

Так, по мнению Уткина, несмотря на то, что казанцы в последнем матче обыграли «Локомотив», руководство «Рубина» уже решило его судьбу.

- У «Рубина» была катастрофическая серия до этой игры. Но «Локомотив» умудрился и ему проиграть. Если вы думаете, что это можно сделать нарочно, то, наверное, ещё думаете, что большой макаронный монстр существует, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия покинет свой пост по окончанию сезона, руководство клуба недовольно работой испанского специалиста и подыскивает ему замену. По данным некоторых СМИ, сейчас клуб ищет замену Грасии, отмечается, что новый тренер будет российским.

Справка



В 2004 году Грасия начал карьеру тренера в молодёжной команде клуба «Вильярреал». До 2011 году он тренировал в основном клубы низших испанских дивизионов. После этого Хавьер принял приглашение греческого «Олимпиакоса» из города Волос. В Греции он также тренировал «Керкиру», а затем вернулся на родину, где довольно успешно работал в «Альмерии» и «Осасуне». В 2014 году Грасия сменил Бернда Шустера на посту главного тренера «Малаги».



27 мая 2016 года подписал четырехлетний контракт с казанским «Рубином», по которому будет получать 2,5 млн.евро в год. Казанцы также оплатили «Малаге» неустойку в 1.2 млн. евро.