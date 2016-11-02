«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Федором Малыхиным

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим клуба Федором Малыхиным. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Так, новое соглашение с форвардом рассчитано на два года. Старый контракт истекает 30 апреля текущего года.

Отметим, что в минувшем сезоне 26-летний хоккеист за «Ак Барс» провел 66 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отметился 14 результативными передачами.

Также ранее «Ак Барс» продлил контракт с 4 игроками клуба - 24-летним чешским форвардом Иржи Секачем, 25-летним нападающим Денисом Голубевым, 23-летним защитником Альбертом Яруллиным и 19-летним защитником Михаилом Сидоровым.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 32-летним нападающим Михаилом Варнаковым.