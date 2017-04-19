Четыре игрока «Рубина» попали в рейтинг футболистов, которым платят миллионы ни за что. Об этом пишет «Советский спорт».

Форвард, который не забивает голы

Так, первую строчку рейтинга занял нападающий «Рубина» Владимир Дядюн (1,5 млн евро в год, 0 матчей в РФПЛ). Последний раз Дядюну удалось отличиться два года назад — 18 апреля 2015 года в матче его «Рубина» против «Урала». За два сезона 28-летний нападающий появлялся на после в чемпионате страны 42 раза и огорчил соперников лишь дважды. В прошлом сезоне в 20-ти играх он не забил ни разу, а в этом — вообще не выходил в составе своего клуба. Полгода футболист восстанавливался от травмы, но сейчас находится в полной боевой готовности, но даже в заявку на матч не попадает. Все это время Дядюн получает зарплату 1,5 миллиона евро в год. Контракт Дядюна с клубом истекает только летом 2018 года.

«Письмо 11-ти»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов (1,7 млн евро в год, 0 матчей в РФПЛ). Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России, Динияр Билялетдинов, переживает не лучшие времена. 32-летний полузащитник восстановился после травмы, но так и не может выйти на поле в составе «Рубина». Максимальное его достижение в этом году — три раза попасть в заявку на матч. Но и это уже хорошо. Летом его и еще десять игроков даже не взяли на сборы команды — тогда и появилось нашумевшее «письмо 11-ти». Контракт Динияра заканчивается этим летом.

«Начал появляться на скамейке, но так с нее и не приподнялся»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин (1,8 млн евро в год, 0 матчей в РФПЛ). На этот раз в центре внимания оказался бывший капитан клуба Олег Кузьмин. Получив травму, 35-летний футболист выбыл практически на полгода. Восстановившись он никак не может убедить нового главного тренера в своей состоятельности и не получает игрового времени. Лишь в марте Олег начал появляться на скамейке, но так с нее и не приподнялся. В год Олег получает столько же, сколько и вполне здоровый Павел Погребняк — 1,8 млн евро.

«Турецкий старожил отечественного футбола»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз (2,5 млн евро в год, 9 матчей в РФПЛ). Количество матчей, которые турецкий старожил отечественного футбола провел на поле выделяет его из ряда наших «героев». Но в минутах на газоне он ушел от них не далеко — всего 412 минут игрового времени. В основном составе 37-летнего полузащитника мы не видели с начала октября прошлого года. Отчего-то он потерял доверие тренера «Рубина» Хави Грасии. Вполне возможно, что отсутствие результативных действий на поле — тому виной. Зарплата Карадениза — 2,5 млн евро в год — 4 143 средние зарплаты в нашей стране. В клубе Карадениз останется как минимум до лета 2018 года.