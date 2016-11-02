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Пять подряд в Евролиге: казанский УНИКС уступил лидеру баскетбольной Евролиги

Пять подряд в Евролиге: казанский УНИКС уступил лидеру баскетбольной Евролиги
16+
Фото: БК УНИКС Казань

В 21-м раунде Евролиги банда Евгения Пашутина проиграла лидеру Евролиги.

- Команде с глубокой скамейкой, которая играет в быстрый и атлетичный баскетбол: мадридскому "Реалу", - поделился мыслями главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин.

Стоит отметить, что испанский клуб не проиграл еще ни одного матча.

Заряд первой пятерки игроков

Главный тренер УНИКСа обновил первую пятерку игроков. Начали казанцы активно, но проигрывали в 4 очка. Позже ситуация кардинально изменилась. Казанцы включились в игру, заставляя испанцев побегать. Через четыре минуты после начала встречи УНИКС имел плюс четыре, но взятый тайм аут испанцами, помог мобилизовать команду гостей, да так, что закончили первую четверть команды со счетом 18:17 в пользу казанцев.

 

 

Минус семь и ожидаемые бомбардиры

Во второй четверти казанцы отдали инициативу "Реалу", но упорно старались не отставать. Игра была очень быстрой, команды постоянно огрызались друг на друга. И все же мадридский клуб перебросал казанцев, вторая четверть закончилась со счетом 36:43. Самым результативным игроком первой половины у команды гостей ожидаемо стал Густаво Айон, набравший 12 очков. У казанцев же самыми результативными, за этот же промежуток времени, стали Кит Ленгфорд и Коти Кларк, набравшие по 7 очков.

Перелом в игре

На третью десятиминутку УНИКС вышел заряженным. Подопечные Евгения Пашутина начали догонять испанцев не только по очкам, но и по скоростям игры. На этот раз уже УНИКС перебросал оппонента на 9 очков за третью десятиминутку. Счет после третьей четверти стал 59:57 в пользу казанской команды, тем самым переломив игру, на тот момент.

 

 

Провал концовки

За две минуты четвертой четверти УНИКС не только растерял, хотя и небольшое, но все же преимущество, но и ушел в минус четыре очка. УНИКС провалил концовку четвертого отрезка, за три минуты до конца встречи, казанцы уступали в девять очков. Испанцы уже своего не упустили. Финальный счет 77:81

 

 

Рамиль Бикмуллин, 09.02.2017, 21:30
Тэги: БК Уникс
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Комментарии

Димас люблю пивас09 февраля 2017, 21:44
Надо было тренеру всем по ящику пиваса пообщеать! Тогда бы победили полюбасу!
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