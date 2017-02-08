Разгром боснийского чемпиона. «Динамо-Казань» принимало «Бимал-Единство»

В первом матче 1/8 финала кубка Европейской конфедерации волейбола "Динамо - Казань" разгромило боснийский клуб "Бимал - Единство".

Разногласия в команде - путь к поражению

Первый сет прошел под контролем "Динамо". Казанские волейболистки уверенно набирали очки одно за другим. Чемпиона Боснии было просто не узнать, команда постоянно ошибалась, разногласия между партнершами по команде привели к разгромным цифрам на табло. 25:12 в пользу казанской команды.

Проигрывать - так с улыбкой

Во втором сете продолжился разгром "Единства". "Динамо" продолжало наколачивать очки, а боснийки продолжили не понимать друг друга. В результате счет второго сета оказался еще более весомым, счет второго сета 25:11. Команда гостей на протяжении первых двух партий просто озаряла стены центра волейбола улыбками на своих лицах.

Половина третьего сета прошла в упорной борьбе, но затем "Динамо" добило соперника. 25:17 закончился третий сет. Итоговый счет встречи 3:0.

Следующий матч казанские волейболистки проведут 12 февраля с "Заречье-Одинцово" в гостях. В рамках же кубка Европейской конфедерации волейбола "Динамо-Казань" проведет с "Бимал-Единство" 22 февраля также в гостях.