Первый матч выездного турне. Сегодня «Нефтехимик» принимает «Ак Барс»

Сегодня «Ак Барс» проведет свой первый матч заключительного выездного турне регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком». Напомним, что «Барсы» в заключительном домашнем матче сезона разгромили новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:1.

О сопернике

23 октября 1968 года тогда при Нижнекамском нефтехимическом комбинате была организована хоккейная команда «Нефтехимик». Наивысшим достижением является 6-е место в чемпионате КХЛ сезона 2009—2010 годов. В КХЛ клуб выступает с 2008 года. «Нефтехимик» продолжает биться за право попасть в кубковую восьмерку Восточной конференции. Положение нижнекамцев не завидное. Отрыв от восьмого места у «Нефтехимика» составляет 7 очков, и при небольшом количестве игр до конца чемпионата каждая осечка для них может стать фатальной. В 55 матчах у нижнекамцев 71 очко и 26 побед. В прошлом матче «Нефтехимик» разгромил омский «Авангард» со счетом 4:0. «Нефтехимик» занимает второе место с конца в КХЛ по количеству пропущенных в меньшинстве шайб. Их у команды уже 50. Для сравнения у «Ак Барса» - 36

Прогноз

Для «Нефтехимика» эта игра – последний шанс зацепиться за плей-офф, так что настрой и мотивация сейчас явно на стороне хозяев площадки. Своей игрой против «Авангарда» команда показала, что способна на многое, стоит полагать, что и в противостоянии с «Ак Барсом» без очков команда Назарова не останется.

История личных встреч

Только в этом сезоне татарстанские команды сыграли друг с другом три раза, не считая контрольных матчей. Все игры проходили в упорной борьбе и были не очень результативными. Сначала в Казани в серии буллитов победил «Нефтехимик» со счетом 2:1, затем «барсы» выиграли дома 3:1, а на выезде – 2:1. Всего в КХЛ команды сыграли 34 раза, 11 побед у нижнекамцев, 23 раза выигрывали казанцы. Разница шайб – 102:67 в пользу «Ак Барса». Лучшим бомбардиром матчей из действующих игроков, выступающих в Казани и Нижнекамске, является Игорь Полыгалов. У него 9 голов в татарстанских дерби.

Начало встречи в 19:00 по московскому времени.