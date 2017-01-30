Повторится ли успех? «Зенит-Казань» сразится с лидером немецкого чемпионата

Сегодня, 31 января, казанский волейбольный клуб "Зенит" принимает лидера немецкого чемпионата - команду "Фридрихсхафен" (13 побед в 14 поединках чемпионата страны). Команды уже встречались на групповом этапе Лиги чемпионов 18 января. Тогда казанцы одержали уверенную победу в гостях со счетом 0:3.

О сопернике

За небольшую историю клуба, который основан в 1969 году, "Фридрихсхафен" успел 12 раз выиграть чемпионат страны, 12 раз одержать победу в кубке страны, сыграть в финале Лиги Чемпионов в 2000 году, а в 2007 завоевать победу. Против российских клубов немецкая команда провела 24 матча, в которых одержала 9 побед.

В Лиге чемпионов команда пока играет весьма неплохо. На старте турнира немцы одержали волевую победу над французским клубом "Пари Воллей", отыгравшись со счета 0:2. Во втором туре "Фридрихсхафен" вновь проявил характер и отыгрался с 0:2 в матче с турецким "Аркасом", но на этот раз уступил на тай-брейке 12:15. В домашнем матче с "Зенитом" немцы взяли один сет.

Старые знакомые

"Фридрихсхафен" - частый гость в Казани. Команды уже в пятый раз попали в одну группу, а однажды сыграли еще и в "Раунде 6-ти". История встреч составляет уже 11 матчей, 10 из которых выиграли казанцы. Казанский "Зенит" уверенно идёт на первом месте в своей группе. В случае победы команда занимает первое место.

Начало встречи в 19:00 по московскому времени.