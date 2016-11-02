В Самаре стартовал «второй поток» монтажа кровли стадиона, который строит ПСО «Казань»

На стройплощадке стадиона «Самара Арена», строительством которого занимается ПСО "Казань", появился новый 1250-тонный кран. С его помощью рабочие приступили к так называемому «второму потоку» монтажа кровельных металлоконструкций, сообщает ProGorodSamara.ru со ссылкой ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Теперь установка металлоконструкций будет осуществляться с двух сторон двигающимися навстречу друг другу кранами, что должно ускорить этот процесс. На втором потоке уже установлен первый монтажный блок. В ближайшие дни строители поставят еще два блока. Такими темпами монтаж кровельных конструкций планируют завершить строго по графику - к середине мая.

Внешний облик «Самара Арены» представляет собой круглый купол с вырезом в центре. Металлический каркас несущих конструкций образует форму покрытия – козырька над трибунами, высота которого составит около 60 метров от уровня земли. Стадион запроектирован с открытой игровой зоной. Навес для защиты от атмосферных осадков монтируется над всеми зрительскими местами. Согласно принятым проектным решениям, конструкции покрытия стадиона представляют собой металлические пространственные фермы.