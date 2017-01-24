Тренер вратарей «Ростова»: очевидно, что футбол «Ростова» и «Рубина» Бердыева отличается

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, который длительное время работает вместе с Курбаном Бердыевым, высказал мнение, что игра ростовской команды заметно отличается от той, что была в «Рубине» при Бердыеве.

- Хотя у нас и в Казани были новые наработки, но мы их тогда до конца не успели довести. Это касалось атаки. Год без команды Курбан Бекиевич провел с большой пользой, и по сравнению с «Рубином» мы сделали шаг вперед. По-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и того «Рубина» отличается. Сейчас наша команда играет острее, выше прессингует, чаще заставляет соперника ошибаться на своей половине, в том числе около штрафной, - цитирует Кафанова еженедельник «Футбол».

Также Виталий Кафанов отметил, что весомый фактор в достижениях «Ростова» на поле - крепкий, сплоченный и дружный коллектив.

Кафанов тренировал вратарей в казанском «Рубине» с 2002 года. После увольнения в конце 2013 года с поста главного тренера Курбана Бердыева покинул клуб вместе с ним

Кстати, накануне стало известно о том, что генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Владимир Крупин покинул свой пост. Он занял пост генерального директора ФК «Ростов» в июле 2016, сменив на этом посту Олега Лопатина. Исполняющим его обязанности назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко. На данный момент после 17 туров «Ростов» занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место, тогда как «Рубин» занимает девятое.