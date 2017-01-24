Сегодня «Ак Барс» на своем льду примет «Сибирь»

Сегодня, 25 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею сыграет с командой «Сибирь» (Новосибирская область).

Матч «Ак Барс» – «Сибирь» будут обслуживать арбитры Континентальной хоккейной лиги: Андрис Ансонс, Алексей Белов, Евгений Литвинов, Антон Понамаренко.

Отметим, что в рамках чемпионатов страны «Ак Барс» и «Сибирь» встречались друг с другом 107 раз: в активе казанцев 52 победы при 10 ничьих и 45 поражениях (разница шайб 356–344). В текущем первенстве встреча соперников в Новосибирске завершилась победой «барсов» - 2:1 (Секач, Чибисов, Санников).

Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.

Напомним, на прошлой игре «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Встреча завершилась со счетом 6:5. После игры главный тренер «Салавата Юлаева» отметил, что для уфимцев это был очень сложный матч. В ходе матча хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Томаш Мертл после столкновения с форвардом казанцев Александром Свитовым смог покинуть площадку только на носилках.

Кроме этого, в ходе матча «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» болельщики устроили кулачную битву. Драка началась во время второго периода. После этого болельщики «Салавата Юлаева» потребовали дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона.