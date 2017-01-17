«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев»

Сегодня, 18 января, казанский «Ак Барс» в очередном матче Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Матч «Ак Барс» - «Салават Юлаев» будут обслуживать арбитры Континентальной хоккейной лиги: Алексей Белов, Денис Бондарь, Глеб Лазарев, Никита Шалагин.

В рамках чемпионатов страны команды провели 183 встречи: в активе казанцев 78 побед при 20 ничьих и 85 поражениях (разница шайб 545–572).

В текущем первенстве соперники сыграли уже дважды, и «барсы» уступили в обеих встречах: в Уфе – 2:4 (Малыхин, Ткачёв; Лепистё, Арзамасцев, Хартикайнен, Е.Бодров), в Казани – 1:2 бул (Свитов; Лисин, Умарк).

Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:30.

Напомним, на прошлой игре «Ак Барс» обыграл в Москве «Динамо», прервав серию из четырех поражений подряд. Встреча завершилась со счетом 2:1.