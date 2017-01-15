«Ак Барс» в Москве сыграет с «Динамо»

Сегодня, 16 января, казанский «Ак Барс» в Москве проведет очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Матч «Динамо» - «Ак Барс» будут обслуживать арбитры Континентальной хоккейной лиги: Сергей Кулаков, Константин Оленин, Сергей Мисюрь, Александр Отмахов.

В рамках чемпионатов страны соперники встречались 88 раз: в активе казанцев 36 побед при 7 ничьих и 45 поражениях (разница шайб 192–217). В текущем первенстве «Ак Барс» и «Динамо» сыграли 8 сентября в Казани – 4:1 (Секач, Ткачёв, Глинкин, Азеведо; Галимов).

Начало игры – 19:30. Любители хоккея смогут посмотреть прямую трансляцию встречи на телеканалах: «Матч ТВ» (начало репортажа – 19:10), КХЛ HD (19:20), ТНВ (19:30).

Напомним, на прошлой игре казанский клуб на выезде уступил «Витязю» (Московская область) со счетом 2:3. Это поражение стало четвертым подряд для казанцев: ранее они уступили «Салавату Юлаеву», «Металлургу» и «Локомотиву».