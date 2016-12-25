«Рубин» хочет купить полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий привлек внимание сразу двух клубов из чемпионата России – казанского «Рубина» и ФК «Краснодар», казанцы готовы отдать за хавбека деньги плюс кого-нибудь из своих игроков, которых у них в избытке. Башкирскому клубу предлагают на выбор опытного форварда Владимира Дядюна, полузащитника Алишера Джалилова, а также центрального защитника Эмиля Бергстрёма, сообщает «Спортфакт».

Другой претендент - «Краснодар» хочет купить права на футболиста за 750 тыс. долларов. Руководство «Уфы» считает данное предложение недостаточным и пока взяло время на размышление.

ProUfu.ru отмечает, что «Уфа» отыскала Стоцкого в Футбольной национальной лиге, где он играл за родную для себя калининградскую «Балтику». Постепенно игрок дорос до основы и даже несколько раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. В нынешнем сезоне сыграл в 16 матчах, в которых отличился одним голом и одной голевой передачей.