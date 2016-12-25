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FIFA опубликовала новый ролик про Казань к ЧМ-2018

FIFA опубликовала новый ролик про Казань к ЧМ-2018
16+
Фото: скриншот

На официальном канале FIFA в YouTube появилось еще один видеоролик про Казань, где в 2018 году пройдут игры Чемпионата мира по футболу.

В коротком ролике показали белого крылатого барса, который является одним из символов Татарстана.

Как отмечает ProGorodSamara.ru, помимо Казани на официальном канале FIFA появилось еще несколько видео про другие города, где пройдут матчи.

Н. Вильданов, 26.12.2016, 16:16
Тэги: Чемпионат мира по футболу
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2016, 16:56
появилось еще один видеоролик?....
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Горожанин26 декабря 2016, 17:45
Казань сегодня: покатушки по аэропорту и очереди в банки
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