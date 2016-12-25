FIFA опубликовала новый ролик про Казань к ЧМ-2018

На официальном канале FIFA в YouTube появилось еще один видеоролик про Казань, где в 2018 году пройдут игры Чемпионата мира по футболу.

В коротком ролике показали белого крылатого барса, который является одним из символов Татарстана.

Как отмечает ProGorodSamara.ru, помимо Казани на официальном канале FIFA появилось еще несколько видео про другие города, где пройдут матчи.