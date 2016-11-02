Экс-полузащитник «Рубина» Рязанцев может перейти в «Уфу»

Одним из первых трансферов футбольного клуба «Уфа» в нынешнее трансферное окно может стать экс- полузащитник "Рубина" Александр Рязанцев. В настоящий момент футболист не имеет игровой практики в санкт-петербургском "Зените" и готов к переходу в новый клуб, сообщает "Спорт Экспресс".

Рязанцев, как отмечает ProUfu.ru, по-настоящему заявил о себе в казанском "Рубине" при Курбане Бердыеве, пробился в то время в сборную Россию и заслужил внимание самого богатого клуба России "Зенита".

Правда, в самом петербургском клубе карьера у него не заладилась. В прошлом сезоне он находился в аренде у екатеринбургского "Урала". Является атакующим полузащитником, который может действовать как по центру, так и на флангах.