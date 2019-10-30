«Мама боялась, что он сделает меня инвалидом»: история жертвы казанского тирана

Мне было 23. Это были мои первые серьезные отношения. Серьезные и безумные. Почему “серьезные”? Потому что через три месяца после знакомства мы решили пожениться. Почему “безумные”? Потому что любить тирана - это безумие.

Мне было 23, я заканчивала университет, собиралась устроиться на работу мечты и хотела выйти замуж за хорошего человека. В годы учебы в вузе у меня были разные отношения. Одному я сказала:

“Если ты не готов стать отцом моих детей, не готов к браку, то нам не по пути. Становиться пятнадцатой девкой в твоем списке я не имею желания”.

Другого больше интересовал алкоголь, чем отношения.

И вот на одном из общественных мероприятий я встретила его. Высокого, мускулистого и улыбчивого молодого человека. Состоялось знакомство, и мы влюбились. Или в другом порядке. Какой же он был начитанный, интересный, уверенный в себе, остроумный! Кто бы устоял перед таким! Три месяца романтических прогулок пролетели незаметно, в любви и согласии, хотя некоторые тревожные “звоночки” все-таки уже тогда прослеживались.

Как-то раз мы вместе отправились в продуктовый магазин, ничто не предвещало беды. Мы влюбленно миловались, а потом он взял йогурт с полки, открыл его и начал пить. Я понимаю, что, по сути, ничего страшного в таких действиях нет. Ну, оплатили бы на кассе вместе с остальным товаром. Но в тот момент от неожиданности я удивилась, тихонько одернув его словами: “Ты что, дурак?” О своем поступке я тут же пожалела.

Мой парень развернулся ко мне, взял меня за локоть и прорычал: “Извиняйся!”

Я извинилась. И, разумеется, я извинилась бы за свою грубость, в любом случае. Мне пришлось быстро выскочить из магазина, потому что мой возлюбленный начал громко со мной разбираться прямо на глазах у посетителей продуктового. На улице всё усугубилось. На меня страшно кричали и требовали извиняться снова и снова. Я пыталась вырваться и убежать домой, но меня держали рядом и заставляли выслушивать оскорбления в свой адрес. Это был первый “звоночек”. Но я этого не осознавала. Я была влюблена.

Описанный мною случай - типичный пример абьюза.

Абьюз - это жестокое обращение.

Насилие может проявляться по-разному. Нетрудно понять, что партнер - абьюзер, когда он тебя бьет. Но побои – это далеко не единственный признак разрушительных отношений. Запугивающие действия, неуважительное отношение по отношению к своему партнеру - это эмоциональное насилие.

В моем случае до фактических побоев дело не дошло. Я сумела вовремя прервать отношения, не без помощи близких, конечно. Если бы не они, кто знает, что бы со мной сейчас было.

Моя мама больше всего боялась, что при очередной ссоре он меня ударит, и я останусь инвалидом.

В один из погожих летних дней мы с моим возлюбленным поехали на прогулку в лес. Птицы заливались трелями, солнышко ласково грело, а мы разговаривали о философии. Кажется, мы спорили о первоначалах в материализме античности. Спустя некоторое время я устала от серьезных разговоров и решила переменить тему. Ему это не понравилось. Ведь он еще не закончил. А каждый абьюзер, в первую очередь, страшный эгоист. Только он мог решать, когда диалог должен окончиться. Я пожалела, что оказалась в лесу наедине с ним. Там мне некому было помочь. Он злобно смеялся и говорил, что я ничего не знаю и не понимаю.

Он подходил ко мне вплотную, упирался своим лбом в мой лоб и рычал: “Боишься? Боишься меня?”

Снова злобно смеялся и не давал мне уйти. Он бил деревья кулаками и продолжал унижать меня. В конце концов, обессилев, я упала в траву и заплакала.

Мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь сейчас прошел мимо, хоть кто-нибудь мне помог. Но вокруг не было ни души.

Когда при очередном бурном выяснении отношений, мне удалось вырваться из его рук и выбежать из квартиры на улицу, он тут же начал звонить мне и угрожать суицидом. Я не поддалась на провокации и несколько часов провела на улице, скитаясь от дома к дому, чтобы он меня случайно не нашел.

И несмотря на все это я старалась сохранить отношения. Мы даже обращались за помощью к известным казанским психологам. Но наш странный роман, в конце концов, пришлось закончить. Разрыв был очень тяжелым. Мой бывший дежурил под окнами моей квартиры, поджидал меня у работы. Он не хотел мириться с таким финалом.

По официальным данным Росстата, от домашнего насилия в России за год пострадали более 16 млн. женщин: 38% женщин в России подвергались вербальному насилию в семье в течение жизни, 20% женщин подвергались физическому насилию в течение жизни, 10% жертв обращаются в полицию.

Если вы обнаружили в своих отношениях что-либо подобное, пожалуйста, отнеситесь к этому как можно серьезнее. Чем раньше вы закончите деструктивные отношения, тем лучше! Любите себя!

