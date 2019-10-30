Бабушку спасти не успели: пожар в РТ закончился трагедией

30 октября в Чистополе произошел пожар, в котором погибла женщина. По данным пресс-службы МЧС РТ, сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Хамзина поступило в 18.39.

К прибытию дежурного караула происходило открытое горение деревянно-кирпичного дома размером 10:10 метров, под одной крышей с домом находились баня и гараж. Площадь пожара составила 140 кв. метров.



На момент пожара в доме находились женщина и её внучка. Еще до приезда пожарных 11-месячную девочку вынес из горящего здания сосед. Малышку доставили в педиатрическое отделение Чистопольской городской больницы №2 в удовлетворительном состоянии. Диагноз - испуг, отравление продуктами горения пока под вопросом, говорят в ведомстве.

Спустя 20 минут открытое горение ликвидировали. При разборе сгоревших конструкций дома было обнаружено тело женщины 1962 года рождения.Причина пожара устанавливается.