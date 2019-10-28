Медведев уволил чиновницу из Казани из Росимущества. Ее подозревают в хищении

Премьер-Министр РФ освободил от должности Елену Паткину, замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Как следует из распоряжения, покинуть пост было собственным желанием Паткиной.

Елена Паткина родилась в Казани, здесь же начала работу в должности секретаря Московского районного комитета ВЛКСМ, а с 2004 по 2013 год трудилась в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по РТ - сначала заместителем руководителя, затем руководителем. С этой должности Паткина ушла на повышение. В декабре 2017 года ее арестовали по подозрению в хищении более 150 миллионов рублей со счетов управления Росимущества в Московской области.