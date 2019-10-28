В Татарстане мужчина торговал на трассе редким видом рыбы

В Мамадышском районе за торговлю рыбой, занесенной в Красную книгу республики, оштрафован местный житель. Об этом сообщают в Государственном комитете РТ по биоресурсам.

Инспекторы ведомства обнаружили в продаже стерлядь: рыбой торговали в Мамадышском районе, вдоль трассы Казань-Набережные Челны. Данный вид занесен в Красную Книгу Татарстана и находится в статусе редкого уязвимого в связи с низкой численностью.

Нарушитель привлечен к административной ответственности. Напомним, что сумма штрафа для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц накладывается штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Справка: стерлядь занесена в Красную книгу РТ в 2013 году. В 2018 году в республике начал работу рыбоводческий комплекс "Биосфера-Фиш", который, выводя мальков рыбы и выпуская в естественную среду обитания, может позволить восстановить популяцию в реках и исключить стерлядь из Красной книги РТ.