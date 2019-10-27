Ураганный ветер в Татарстане валит деревья и сносит автобусные остановки

Сегодня в республике объявлено штормовое предупреждение. Прогноз синоптиков полностью оправдался. Ураганный ветер валит деревья и металлические рекламные щиты, срывает крыши и переворачивает автобусные остановки. Сильный юго-западный и западный ветер достигает по республике до 25 м/с.

МЧС Татарстана ввел режим «Повышенная готовность» для местных пожарно-спасательных гарнизонов республики. Уже зафиксировано несколько происшествий.

В Казани на улице Дементьева с постройки сорвало лист кровли, повреждено восемь автомобилей. Крышу также снесло с отделения пенсионного фонда в городе Агрыз – пострадавших, к счастью, нет.

Без света остались почти 6 тысяч человек в 38 населенных пунктах в Зеленодольском, Верхнеуслонском района и Казани. Причина отключения электроэнергии устанавливается.

В соцсетях очевидцы выкладывают десятки фотографий с поваленными деревьями в Зеленодольске от ветра упал огромный рекламный щит, в Казани перевернулась остановка.

Зеленодольск.

ул. Ямашева, Казань

Горьковское шоссе. Казань

мкр. Юдино, Казань

Фото и видео @kazan.chp, @region116.dtp.officia и vk.com/vkazani