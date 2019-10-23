«Страшный момент». Форварда «Ак Барса» госпитализировали во время матча

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев получил травму во время вчерашнего матча с «Металлургом» в столкновении с форвардом магнитогорской команды. Ткачев покинул лед на носилках. Игрока увезли на скорой.

Как сообщил главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов, Ткачев уже пришел в себя, он пройдет обследование в Магнитогорске.

«Страшный момент. Там был Коробкин, молодой парень – я посмотрел повтор, он ничего такого не делал. Там был ненужный такой пас, передача «на убийство», это все было возле лавки «Металлурга». Думаю, что и человек, который отдавал пас, этого не хотел. Вова просто его не видел. Как это случается – ты не видишь удара, теряешься сразу, наверное, он ещё головой об лёд ударился. Здоровья ему мы все его поддерживаем. Надеемся, скоро мы его увидим, мы всегда рады помочь ему и всегда с ним», - прокомментировал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев.

Игра закончилась поражением «Ак Барса» со счетом 1:0. Следующий матч казанцы проведут в субботу на домашней арене, «Ак Барс» примет казахстанский «Барыс».