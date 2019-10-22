Завтра ночью и днем на территории Татарстана ожидается туман

С 22 часов 23 октября и до 18 часов 24 октября в некоторых районах республики синоптики обещают туман. О неблагоприятных дорожных условиях жителей РТ предупреждают в МЧС.

Водителям рекомендуют избегать резких торможений и маневров, соблюдать безопасный скоростной режим, проверить исправность шин, оптики и тормозной системы машин.

Пешеходам стоит переходить дорогу только по "зебре", по возможности, пользоваться надземными и подземными переходами, снабдить одежду светоотражающими элементами.