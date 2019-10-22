«Перевертыш» на Горьковском шоссе: пьяный водитель вылетел из салона

Накануне на Горьковском шоссе произошла авария, единственный участник которой чудом остался жив.

Как сообщили в ГИБДД, около 23 часов водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по Горьковскому шоссе. Мужчина был пьян, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в металлические ограждения. После этого машина перевернулась, проезжающие мимо очевидцы застали автомобиль, лежащим на крыше. Также свидетели аварии сообщают о разбитых бутылках, которые лежали около машины.

Во время переворотов водитель вылетел из салона и чудом остался жив: его увезли в больницу с закрытым переломом поясничных позвонков со смещением, также мужчина получил множественные ушибы и ссадины рук и ног.