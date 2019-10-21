Казанец построил на Урале «финансовую пирамиду» на 21 миллион рублей

Челябинский суд вынес приговор жителю столицы РТ. Его обвиняют в организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере.

В суде установлено, что злоумышленник создал организацию - ООО КПК «Рост» и его обособленные подразделения, после чего, не планируя осуществлять какую-либо коммерческую или инвестиционную деятельность, организовал получение денег от граждан по договорам займа, исполняя обязательства за счет средств, поступивших от вновь привлеченных граждан.

Деньги привлекались с обещанием прибыли в 18% в месяц от вложенных средств. В период с 2014 года 2015 год путем заключения договоров займа злоумышленник привлек денежные средства более 150 жителей региона в размере свыше 21 млн. рублей.

Суд приговорил жителя Казани к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.