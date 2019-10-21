«Самый сексуальный лежачий полицейский». В Казани обсуждают эротический фотосет

Горожане обсуждают откровенную фотосессию молодой жительницы Казани на пешеходном переходе. Кадры появились в социальных сетях и вызвали неоднозначную реакцию.

Часть зрителей восхищается девушкой: «Самый сексуальный лежачий полицейский». Другая часть переживает за чистоту асфальта и за здоровье модели, которой пришлось лечь на грязную и холодную землю. «Эх… Почки застудишь ведь». «Оплеванный асфальт, красота сразу на 2-й план».

Нашлись, конечно, и те, кто резко осудил красотку. «Ну это же позор». «Как так можно». Хотя большинство все же высказывается положительно или с юмором: «Ей нужны светоотражающие бикини».

А как вам фотосессия?