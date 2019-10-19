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Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса

Cегодня, 13:48 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие» совместно с Mail.ru Group, Московской школой управления Сколково и РАЭК замерили готовность малого и среднего бизнеса к цифровой экономике. Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

Было проведено масштабное исследование готовности предприятий МСБ Москвы и российских регионов к цифровой модели бизнеса. Основными барьерами на пути к цифровизации, по оценкам предпринимателей, являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (21%) и бюджетные ограничения в компаниях на внедрение цифровых технологий (20%). В то же время предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса: на первый план выходят такие ее преимущества, как удобство контроля над процессами (34%) и увеличение скорости работы (33%).

Для оценки готовности бизнеса к цифровой экономике в рамках исследования был рассчитан Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (Business Digitization Index, BDI). Он интегрирует пять частных индексов:

• Каналы передачи и хранения информации: данный индикатор показывает, используются ли в работе компании различные цифровые каналы передачи и хранения информации (облачные технологии, корпоративная почта, мессенджеры, системы автоматизации и т.д.)

• Интеграция цифровых технологий: параметр измеряет уровень внедрения технологий в работу – искусственный интеллект, интернет вещей, 3D печать, использование онлайн-документов и т.д.

• Использование интернета в продажах: показатель учитывает различные активности, которыми пользуются предприятия в интернет-каналах (наличие сайта, страницы в социальных сетях, использование каналов продвижения и т.д.)

• Информационная безопасность: параметр измеряет готовность предпринимателей к потенциальным цифровым угрозам в процессе ведения бизнеса

• Цифровое обучение: индикатор демонстрирует уровень готовности руководства компании обучать персонал в области цифровых технологий, а также наличие опыта проведения подобных курсов и тренингов

В сентябре 2019 года Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI) в среднем по стране составил 45 процентных пунктов из 100 возможных. Это свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес России недостаточно осведомлен о преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса отличается у разных компаний: для ИП он составляет 42 пункта, для компаний-юридических лиц – 49 пунктов.

Каналы передачи данных и хранения информации

Каналом передачи и хранения информации с максимальным охватом предпринимателей является корпоративная почта: ей пользуются 48% предпринимателей. Также достаточно востребованы системы для автоматизации работы предприятия (43%).

«Согласно результатам проведенного исследования, среди всех способов хранения и передачи информации российские предприниматели больше всего довольны облачными решениями: уровень удовлетворенности составляет 94%. Уже сейчас облака являются вторым по популярности среди подобных способов: ими пользуется 46% российских представителей малого и среднего бизнеса. Мы видим, что уровень проникновения облачных решений высок уже сейчас, но есть и значительный потенциал для роста», — комментирует Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Интеграция цифровых технологий

Интернетом для ведения бизнеса пользуется подавляющее большинство компаний (92%). Среди различных цифровых технологий для ведения бизнеса наиболее востребованными являются мобильные приложения (50%), за ними следуют технологии интернета вещей (26%).

Документы для совместной работы используют около половины компаний: 6% пользуются только ими, 40% совмещают использование онлайн- и офлайн-документов.

Электронный документооборот используют три четверти компаний (73%), однако полностью перешли на него только 12%.

Использование интернета в продажах

Большинство компаний имеют свои сайты (54%). Размещение на онлайн-картах (Яндекс.Карты, 2GIS) является достаточно распространенной практикой: 87% компаний представлены на них. Страницы в социальных сетях имеют 43% российских компаний. В регионах наиболее популярен VK.com (80%, в среднем по России – 74%), в Москве – Instagram (79%, в среднем по России – 57%) и Facebook (66%, в среднем по России – 34%). Мессенджеры для работы с клиентами используют 79% компаний.

Наиболее часто используемыми каналами продвижения являются реклама в интернете (46%) и офлайн-каналы (37%). 

Представители большинства компаний пока не готовы перевести взаимодействие с клиентами полностью в онлайн-формат. Так, 38% представителей бизнеса указали на то, что решать рабочие вопросы нужно только лично, 45% сказали о необходимости периодических встреч.

Информационная безопасность в компании

Утвержденная политика информационной безопасности есть у трети компаний (34%). Среди юридических лиц этот показатель выше и достигает 41%. Прописанная политика конфиденциальности есть у 45% компаний.

Четверть всех компаний (23%) не используют в своей работе инструментов обеспечения информационной безопасности (антивирусное ПО, межсетевые экраны, центры мониторинга сетевых атак). Антивирусные программы – наиболее популярный способ обеспечения информационной безопасности.

Цифровое обучение

В 28% компаний организовывалось обучение сотрудников использованию цифровых технологий. Более трети всех представителей компаний (39%) не видят необходимости в обучении сотрудников пользованию новыми инструментами и специализированными программами для бизнеса, каждый четвертый представитель (24%) считает, что курсы по пользованию цифровыми технологиями нужны всем сотрудникам.

Доля компаний, имеющих специалистов по работе с цифровыми технологиями, относительно невелика – 12% (интернет-маркетологи есть в 9% компаний, веб-аналитики – в 8%, веб-разработчики – в 7%).

Удаленная работа является достаточно популярной среди представителей МСП: у 4% компаний все сотрудники работают удаленно, у 40% удаленно работают некоторые сотрудники.

Заместитель Президента-Председателя Правления Банка «Открытие» Надия Черкасова отметила, что несмотря на обозначенные барьеры на пути к цифровизации, 92% предпринимателей считают, что цифровизация дает преимущества компании.

«Тот факт, что предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества является хорошей тенденцией. Действительно, цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создает новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Банк «Открытие» предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации», – сказала Надия Черкасова.

«РАЭК неоднократно подчеркивала, что, в то время как крупный бизнес активно вовлечен в процессы цифровой трансформации, игроки малого и среднего бизнеса пока не до конца понимают, что именно значит для них цифровая экономика, какие кардинальные улучшения она может привнести в бизнес-процессы, а также не видят своего места в программе цифровизации экономики при участии государства. Довольно низкое значение индекса цифровизации, выявленное по результатам исследования, подтверждает эти выводы»,- отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По его словам, именно предприятия малого и среднего бизнеса формируют предпринимательскую экосистему, которая является базисом экономики страны. «Россия обладает значительным потенциалом для развития цифровой экономики: наличие развитой ИТ-инфраструктуры, сохраняющийся высокий уровень подготовки технологических кадров, постепенное упрощение процедур регистрации компаний и сдачи отчётности»,- подытожил директор РАЭК.

Полная версия исследования во вложении.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 

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Названы регионы-лидеры по алкогольной зависимости. Татарстан в топе
11:09, 10.10.2019
В России предложили штрафовать родителей курящих подростков
10:18, 10.10.2019
Законопроект от РГО позволит газовым авто ездить по платным трассам бесплатно
14:42, 09.10.2019
В Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили олененка
17:02, 08.10.2019
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
10:18, 08.10.2019
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
10:11, 07.10.2019
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете