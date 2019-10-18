Потеряна связь города и реки: горожан призывают участвовать в развитии Казанки

В рамках Всемирного конгресса World Urban Parks в Казани представили "Стратегию развития Казанки". Инициатива создания проекта принадлежит президенту РТ Рустаму Минниханову.

Речь идет о благоустройстве более чем 3 тысяч гектаров: это водный массив и прибрежные зоны от исторического русла Казанки и Зилантова монастыря до Голубых озер. На 2 тысячах гектаров будут созданы 12 прибрежных парков, каждый со своим характером, говорят в мэрии города. За разработку Стратегии отвечает студия Orchestra Design (Санкт-Петербург — Париж), кураторами выступят мэрия Казани и помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

"Потенциал, который мы видим в этом проекте – создание крупнейшей экосистемы прибрежных парков, которая раскроет образовательный и экономический потенциал территории. Здесь можно будет проложить как минимум 60 км пешеходных и велосипедных маршрутов. Более того, здесь смогут появиться и новые водные маршруты", - рассказала Елена Гольдберг, один из основателей архитектурного бюро.

У Стратегии появился свой сайт, где жителей Казани призывают оставлять пожелания и предложения по поводу развития прибрежных территорий. На специальной карте нужно отметить территорию и рассказать о ней. Отметки делятся на три типа: проблемные, места, которые нужно сохранить, а также пожелания и идеи.

Казанцы уже начали высказывать идеи

Чтобы оставить замечание, нужно перетащить значок с панели на карту. В специальной форме потребуется указать свои данные и номер телефона, а также изложить предложение или поделиться проблемой. Казанцы уже успели высказать свои жалобы и пожелания. Они касаются браконьерства и незаконных строений, неухоженных берегов, просьб сохранить видовые локации и доступности островков Казанки.

"Нет ни одного жителя Казани, у которого с Казанкой не было бы что-то связано, поэтому к ней невозможно относиться с равнодушием. Мы будем очень внимательно относиться ко всем пожеланиям", - заявил в ходе презентации Стратегии мэр города Ильсур Метшин.

Добавим, что для горожан масштабная просветительская программа "Диалоги о реке" начнется с 8 ноября в центре современной культуры "Смена".