«Билайн ТВ» запускает новые видеосервисы для своих пользователей

Телепремьеры, мультики и познавательные сериалы собраны в трех новых подписках для пользователей «Билайн ТВ».

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) расширяет возможности пользователей сервиса «Билайн ТВ» (12+): в сервисе стали доступны три новые подписки и бесплатный мультсериал для слабовидящих детей.

Абонентам любого оператора, использующим «Билайн ТВ», теперь доступны подписки START (18+) с российскими сериалами, фильмами и телепремьерами, МУЛЬТ (0+) с лучшими отечественными мультсериалами, а также эксклюзивная подписка «Мир открытий» (6+) с познавательными программами.

Также в обновленном «Билайн ТВ» бесплатно доступен мультсериал для слепых и слабовидящих детей «Пиратка и капитан» (6+) – уникальный проект от телеканала TiJi. Сериал состоит из 52 серий по 11 минут каждая. Все происходящее на экране сопровождается тифлокомментарием – лаконичным описанием событий и предметов. Дополнительная аудиодорожка позволяет слепым детям лучше понять смысл мультфильма. Эта инициатива дополняет экосистему сервисов Билайн для людей с инвалидностью.

Подписка на каталог видеосервиса START (299 руб. в месяц) предоставляет доступ к оригинальным фильмам, сериалам и мультфильмам на русском языке. В ней представлены, в том числе, такие хиты сервиса, как сериалы «Содержанки», «Лучше, чем люди», «Бывшие», «Кухня», «Гранд» и другие. Пользователи «Билайн ТВ» одними из первых смогут увидеть новинки сезона, среди которых драматический сериал Бориса Хлебникова «Шторм», вторые сезоны сериалов «Бывшие» и «Вне игры», а также полнометражный фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст».

Пользователям «Билайн ТВ» теперь доступна специальная подписка для детей МУЛЬТ (149 руб. в месяц), которая включает полюбившиеся многим мультсериалы, как «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг». Всего в ней более 700 серий популярных российских мультфильмов для всех возрастов. Подборка развлекательных, развивающих и обучающих мультсериалов поможет детям не только весело провести время, но и в игровой форме познавать мир и научиться чему-то новому.

Эксклюзивно для пользователей «Билайн ТВ» стала доступна подписка «Мир открытий», в которой собраны увлекательные документальные фильмы о природе, животных, космосе и путешествиях. Абонентам ТВ с Домашним интернетом Билайн она бесплатна, для остальных пользователей цена подписки составляет 29 руб. в месяц. В подписку входят сериалы и фильмы самых разных тематик: про животных («Белая волчица», «Враги и соперники в дикой природе», «Человек и львы» и др.), познавательные («Неожиданные эксперименты», «Как это работает», «Будущее уже здесь» и др.), кулинария («Здесь стоит перекусить», «Кулинарные приключения в Китае» и др.), архитектура и строительство и многие другие.

«Видео по запросу становится все более востребованным форматом потребления контента. Пользователям нравится смотреть фильмы и сериалы тогда, когда им удобно. Подписки на такой контент становится неотъемлемой частью тарифных планов. Отвечая растущим потребностям наших абонентов, мы активно работаем над запуском новых подписок самых разных жанров», - прокомментировал Алексей Журавлев, директор по развитию медиа бизнеса «ВымпелКома».

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 250 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru .